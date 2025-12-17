Eltűnt karácsonyi csomagok: ennek fele sem tréfa, már a kormányhivatal is vizsgálódik, mellé beszállt a GVH is

A fővárosi kormányhivatal a vásárlók érdekében megkezdte a csomagküldő szolgálatok ellenőrzését. Budapest Főváros Kormányhivatala az eljárást azzal indokolta, hogy az utóbbi időszakban egyre több fogyasztó panaszkodik a csomagküldőkre. Intenzíven vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is.

Fogyasztóvédelmi ellenőrzés indult a csomagküldő szolgálatoknál Budapesten /Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Alaposan górcső alá veszi a fogyasztóvédelem a csomagküldő szolgálatokat

A kormányhivatal mint fogyasztóvédelmi hatóság a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium utasítására

kezdte meg az érintett cégek ügyfélszolgálatai működésének átfogó ellenőrzését. Vizsgálják többek között azt, hogy eleget tesznek-e a fogyasztóvédelmi előírásoknak, különösen a panaszkezelési és tájékoztatási kötelezettségnek.

A közlemény szerint a kormányhivatal a korábbi panaszokat is kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket a vásárlók jogainak biztosítása érdekében.

A karácsonyi időszakra tekintettel a fogyasztók védelmében a kormányhivatal kiemelten kezeli ezeket a panaszokat, ezért létrehozta a [email protected] e-mail-címet, ahol az érintettek egyszerűen megtehetik a bejelentéseiket – tették hozzá.

A versenyhatóság is vizsgálódik a futárszolgálatok körében

Intenzíven foglalkozik a GVH a csomagküldéssel kapcsolatos fogyasztói panaszokkal, illetve piaci problémákkal. Az elmúlt napokban több csomagküldéssel foglalkozó cég működésében is zavarok keletkeztek, kárt és bosszúságot okozva ezzel a fogyasztóknak. A GVH keresi a megoldást a problémákra, indokolt esetben beveti a versenyjogi eszköztárát, gyorsított ágazati vizsgálatot, illetve versenyfelügyeleti eljárást indít – közölte a hatóság szerdán.

Az elmúlt időszakban a Gazdasági Versenyhivatalhoz is több fogyasztói jelzés érkezett csomagküldő cégek szolgáltatásaival kapcsolatban. A GVH minden hozzá érkező panaszt, bejelentést kivizsgál, és indokolt esetben eljárást indít. Ha a konkrét ügyben nem járhat el, átadja azt a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

Rigó Csaba Balázs, a nemzeti versenyhatóság elnöke elmondta: „Mi is érzékeltük a csomagpontok vonatkozásában a csomagküldés- és fogadás fennálló nehézségeit a karácsony előtti időszakban. Törekszünk megtalálni azt a megoldást, amely a jövőben a fogyasztók helyzetét javítja e tekintetben.”