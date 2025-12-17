Deviza
vásárlás
csomagküldő szolgálat
DPD
online vásárlás
csomagküldés
fogyasztóvédelmi eljárás
kormányhivatal
fogyasztóvédelem
futárszolgálat

Eltűnt karácsonyi csomagok: ennek fele sem tréfa, már a kormányhivatal is vizsgálódik, mellé beszállt a GVH is

A vásárlók érdekében átfogó ellenőrzést kezdett a csomagküldő szolgálatoknál Budapest Főváros Kormányhivatala, miután az utóbbi időszakban megszaporodtak a kézbesítéssel és az ügyfélszolgálati panaszkezeléssel kapcsolatos fogyasztói bejelentések.
VG/MTI
2025.12.17, 13:36
Frissítve: 2025.12.17, 13:50

A fővárosi kormányhivatal a vásárlók érdekében megkezdte a csomagküldő szolgálatok ellenőrzését. Budapest Főváros Kormányhivatala az eljárást azzal indokolta, hogy az utóbbi időszakban egyre több fogyasztó panaszkodik a csomagküldőkre. Intenzíven vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is.

Parcel center from dpd csomag
Fogyasztóvédelmi ellenőrzés indult a csomagküldő szolgálatoknál Budapesten /Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Alaposan górcső alá veszi a fogyasztóvédelem a csomagküldő szolgálatokat

A kormányhivatal mint fogyasztóvédelmi hatóság a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium utasítására 

kezdte meg az érintett cégek ügyfélszolgálatai működésének átfogó ellenőrzését. Vizsgálják többek között azt, hogy eleget tesznek-e a fogyasztóvédelmi előírásoknak, különösen a panaszkezelési és tájékoztatási kötelezettségnek.

A közlemény szerint a kormányhivatal a korábbi panaszokat is kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket a vásárlók jogainak biztosítása érdekében.

A karácsonyi időszakra tekintettel a fogyasztók védelmében a kormányhivatal kiemelten kezeli ezeket a panaszokat, ezért létrehozta a [email protected] e-mail-címet, ahol az érintettek egyszerűen megtehetik a bejelentéseiket – tették hozzá.

A versenyhatóság is vizsgálódik a futárszolgálatok körében

Intenzíven foglalkozik a GVH a csomagküldéssel kapcsolatos fogyasztói panaszokkal, illetve piaci problémákkal. Az elmúlt napokban több csomagküldéssel foglalkozó cég működésében is zavarok keletkeztek, kárt és bosszúságot okozva ezzel a fogyasztóknak. A GVH keresi a megoldást a problémákra, indokolt esetben beveti a versenyjogi eszköztárát, gyorsított ágazati vizsgálatot, illetve versenyfelügyeleti eljárást indít – közölte a hatóság szerdán.

Az elmúlt időszakban a Gazdasági Versenyhivatalhoz is több fogyasztói jelzés érkezett csomagküldő cégek szolgáltatásaival kapcsolatban. A GVH minden hozzá érkező panaszt, bejelentést kivizsgál, és indokolt esetben eljárást indít. Ha a konkrét ügyben nem járhat el, átadja azt a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

Rigó Csaba Balázs, a nemzeti versenyhatóság elnöke elmondta: „Mi is érzékeltük a csomagpontok vonatkozásában a csomagküldés- és fogadás fennálló nehézségeit a karácsony előtti időszakban. Törekszünk megtalálni azt a megoldást, amely a jövőben a fogyasztók helyzetét javítja e tekintetben.”

A GVH célja, hogy feltérképezze a csomagküldés területén jelentkező problémákat és megoldásokat javasoljon a kiküszöbölésükre.

A nemzeti versenyhatóság vizsgálja a piaci zavarok mögött meghúzódó okokat, illetve ezek fogyasztókra gyakorolt hatásait, jogsértés gyanúja esetén pedig határozottan beavatkozik a piaci folyamatokba.

Ennek formája lehet piacelemzés, gyorsított ágazati vizsgálat, illetve a szankcionálás lehetőségét is biztosító versenyfelügyeleti eljárás is.

A GVH ezúton is felhívja az érintett piaci szereplők figyelmét a vonatkozó versenyjogi és fogyasztóvédelmi előírások, valamint az ügyfélkezelésre és -tájékoztatásra vonatkozó szabályok maradéktalan betartására.

Eltűnt karácsonyi csomagok: tarthatatlanná vált a helyzet, a fogyasztóvédelem is keményen fellép, a vásárlók még reménykednek

Mint lapunk szerda reggel beszámolt róla, már a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) is foglalkozik az egyik legnagyobb csomagküldő szolgálatot érintő panaszáradattal. A minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a fővárosi kormányhivatalon keresztül. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltató részéről, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra.

Az elmúlt hetekben a magyar emberek ezrei jelezték, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek, vagy indokolatlanul késedelmesen kézbesítik őket – közölte a minisztérium. A tárca szerint olyan sok a panasz, hogy a károsultak számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak.

A visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák közé tartozik, hogy elmarad a csomagok kézbesítése, elvesznek a küldemények, működésképtelenek a csomagautomaták, valamint elérhetetlen vagy nem együttműködő az ügyfélszolgálat. A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ.

Kiemelték, hogy nem a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat.

A fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű. Kiváltképpen nem nézhető tétlenül, hogy néhány piaci szereplő tízmilliárdokat keres a gyermekek karácsonyán. A történtek alapos kivizsgálása ezért elengedhetetlen, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő – tájékoztatott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

