Donald Trump elnök hétfő reggel befejezte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetését az ukrajnai háborúról – közölte a Fehér Ház szóvivője.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (balra), Donald Trump amerikai elnök (középen) és Vlagyimir Putyin orosz elnök / Fotó: AFP

„Trump elnök épp most fejezte be Putyin elnökkel folytatott, Ukrajnával kapcsolatos pozitív telefonbeszélgetését” – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a CNN-nek. A telefonbeszélgetésre egy nappal azután került sor, hogy Trump Mar-a-Lagóban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy megbeszéljék a háborúval kapcsolatos ügyeket, de a háromórás tárgyalások után egyikük sem jelentett be jelentős áttörést. Ezután történt valami, amire senki nem számított.

A RIA Novosztyi közölte, hogy az ukrán hadsereg megtámadta drónokkal az orosz elnök novgorodi rezidenciáját.

Az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov közölte, hogy Donald Trump megdöbbenését fejezte ki az orosz félnek Kijev kísérletét illetően. Az amerikai elnök felháborodott és őrültségnek nevezte azt, hogy Ukrajna megtámadta Vlagyimir Putyin államfői rezidenciáját a Novgorod régióban.

A tanácsadó hozzátette: „az amerikai fél szerint a Mar-a-Lagóban lezajlott sikeres tárgyalási forduló után a kijevi rezsim azonnal terrorista támadást indított, amelyben nagyszámú, nagy hatótávolságú drónokat vetett be”.

Mi egyértelműen kijelentettük, hogy az ilyen meggondolatlan terrorcselekmények természetesen nem maradnak komoly válasz nélkül. Zelenszkij teljesen megőrült

– fogalmazott.

A Trump – Putyin-beszélgetés előzményei

Ahogyan korábban megírtuk, Oroszország szerint 91 ukrán dróntámadást hajtottak végre Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen sikertelenül. Emiatt az amerikai fél felülvizsgálja Ukrajna tárgyalási pozícióját. Zelenszkij Telegramon közölte:

Moszkva hazugságokkal próbál ürügyet teremteni további támadásokhoz, és megakadályozni a béketárgyalásokat

– közölte Volodimir Zelenszkij, aki Telegramon tagadta a vádakat, és azt mondta, hogy az orosz állítások „egy nyilvánvalóan hamis narratíva” részei, amelyek célja ürügyet teremteni további támadásokhoz. Szerinte most „nagyon veszélyes kijelentéseket tettek Oroszországból”, amelyek egyértelműen arra irányulnak, hogy „meghiúsítsák az összes eredményt, amit Trump elnök csapatával közösen értek el”.