Geopolitikai kockázatokat áraz az olajpiac – a Trump–Zelenszkij-találkozó csak a sor eleje, bőven van ok az aggódásra

Emelkednek az olajbenchmarkok árjegyzései. Az olajpiacokat a geopolitikai feszültségek fűtik. A Brent 1,1 százalékkal, hordónként 61,31 dollárra emelkedett, míg a WTI 1,15 százalékot ment, hordónként 57,39 dollárra. Donald Trump amerikai elnök hétvégi tárgyalásai az orosz–ukrán háború befejezéséről nem hoztak megállapodást, miközben az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültségek is támasztják az olaj árát.

Geopolitikai feszültségek mozgatják az olajpacot / Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock

Geopolitikai kockázatokat áraz az olajpiac

Az olajárak hétfői emelkedése azért is érdekes, mert pénteken mind a Brent, mind a WTI 2 százalékot esett. Akkor a befektetők a globális túlkínálatot árazták, és abban reménykedtek, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök hétvégi tárgyalásai áttörést hoznak.

Bár Donald Trump vasárnap azt mondta, hogy ő és Volodimir Zelenszkij sokkal közelebb, talán nagyon közel került a háborút lezáró megállapodáshoz, de azt is elismerte, hogy

a vitatott Donbász régió sorsa továbbra is kulcsfontosságú megoldatlan kérdés.

A két vezető vasárnap késő délutáni közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: néhány héten belül kiderül, hogy a háború lezárásáról szóló tárgyalások sikeresek lesznek-e.

A béketárgyalások nem jutottak megállapodásra a területi kérdésekben, így az orosz–ukrán békemegállapodás továbbra is patthelyzetben maradhat, s nem várható gyors áttörés

– mondta Mingyu Gao, a China Futures energia- és vegyipari vezető kutatója.

Míg Yang An, a Haitong Futures kínai elemzője arra hívta fel a figyelmet:

az árakat felfelé tolja, hogy Oroszország és Ukrajna a hétvégén is folytatta egymás energia-infrastruktúrájának támadását.

A Közel-Keleten is nagy a nyugtalanság: Míg a szaúdiak légicsapásokat mértek Jemenre, addig Irán azt állítja, hogy az ország teljes körű háborúban áll az Egyesült Államokkal, Európával és Izraellel.

Mindez piaci aggodalmakat táplál, a befektetők potenciális ellátási zavaroktól tartanak.

Tony Sycamore, az IG elemzője azt írta napi jegyzetében, hogy a WTI várhatóan az 55–60 dolláros sávban fog mozogni, figyelembe véve az Egyesült Államok venezuelai olajszállítmányokkal szembeni fellépését, valamint az ISIS nigériai célpontjai elleni amerikai katonai csapások esetleges következményeit.