Vagyonátrendezés a Porsche-klánban: képbe került az új feleség

Wolfgang Porsche mindössze hat nappal negyedik esküvője után új feleségét, a 62 éves Gabriele zu Leiningen hercegnőt nevezte ki ingatlanbirodalmát kezelő cége, a salzburgi CG17 Immobilienverwaltungs GmbH egyedüli ügyvezetőjévé. A North Data adatai szerint a 2023-ban alapított társaságban a hercegnő előbb tagként jelent meg, majd 35 ezer eurós befektetéssel teljes jogú részvényessé vált, december 4-től pedig ő az egyetlen cégvezető, miután Wolfgang Porsche előző nap lemondott – derül ki az Origo cikkéből.

Wolfgang Porsche átadta ingatlanporfóliójának kulcsát új feleségének. Fotó: ddp / MMV / Reuters

A CG17 portfóliójába több nagy értékű ingatlan tartozik, köztük két mallorcai ház – az egyik értéke mintegy 18 millió, a másiké valamivel 25 millió euró alatt –, valamint két dél-afrikai ingatlan, és a házaspár egy genfi vásárlási lehetőséget is vizsgál. A lépés a Porsche-klánon belül komoly feszültséget váltott ki, mivel a vagyoni struktúra és a jövőbeli öröklés szempontjából kulcsfontosságú társaság irányítása került át az új házastárshoz.

Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a Porsche csoport pénzügyi teljesítménye nyomás alatt van: a harmadik negyedéves üzemi veszteség közel kétharmaddal meghaladta az elemzői várakozásokat, az amerikai vámok miatt pedig az idei évre is jelentős mínuszt és visszafogottabb osztalékot valószínűsítenek. A Porsche-klán vagyonát a Manager Magazin friss listája 15,5 milliárd euróra becsüli, miközben a családfő egy salzburgi alagútprojekt miatt is a középpontba került, amely szintén vitákat gerjesztett Ausztriában. A teljes cikket az Origo oldalán olvashatják.