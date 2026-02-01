Új halálos vírus terjed, itt a következő Covid? Megszólaltak a legjobb virológusok, ez vár Magyarországra – a nipah ellen nincs oltás

Bár Nyugat-Bengálban újabb nipah vírusos eseteket azonosítottak, és több ország óvintézkedéseket vezetett be, Európában rendkívül alacsony a kockázat. A vírus nehezen terjed, nem légúti úton fertőz, és járványügyi szempontból teljesen más kategóriát jelent, mint a Covid–19. Elismert virológusokat kérdeztünk arról, hogy kell e aggódni a nipah miatt Magyarországnak és mik a vírus jellemzői.

A nipah vírus a pálmanedven keresztül jut el gyakran az emberi szervezetbe / Fotó: NurPhoto via AFP

A nipah vírus egyáltalán nem új jelenség, az elmúlt húsz évben több kisebb járványt is regisztráltak Indiában és Bangladesben – mondta Kemenesi Gábor virológus a Világgazdaságnak. A kórokozó alapvetően különbözik a koronavírustól: nem cseppfertőzéssel terjed, hanem kizárólag közvetlen, szoros kontaktus útján. A mostani indiai esetek is kórházi fertőzésekhez köthetők. A vírus csak akkor adható át emberről emberre, ha a fertőzött már súlyos állapotban van, és közvetlen kapcsolatba kerül másokkal – például egészségügyi ellátás során. „Ez egy rendkívül nehezen terjedő vírus, amely képtelen lenne a Covidhoz hasonló járványt okozni” – hangsúlyozta.

Rusvai Miklós állatorvos-virológus szintén úgy fogalmazott lapunk kérdésére: nincs ok az aggodalomra Magyarországon, amit több járványtani tényező is alátámaszt. Mint mondta, a nipah vírus természetes hordozói a gyümölcsevő denevérek – más néven repülőrókák –, ezek az állatok azonban nem élnek Európában, így a vírusnak nincs természetes fenntartó közege a kontinensen.

Fotó: NurPhoto via AFP

Elméletileg importált esetek előfordulhatnak, mivel a vírus lappangási ideje viszonylag hosszú, akár 10–12 nap is lehet – hívta fel a figyelmet ugyanakkor Rusvai Miklós. Hozzátette: ez azonban nem jelent járványveszélyt, mivel a fertőzés terjedéséhez szoros, közeli fizikai kapcsolat szükséges.

„Ebből a szempontból a koronavírus-járvány teljesen más volt” – emlékeztetett. A Covid–19 esetében az emberek könnyen megfertőzhették egymást a tömegközlekedésen vagy zárt terekben, míg a nipah vírus lassan terjed, és nem képes széles körű közösségi fertőzésre.

Kemenesi Gábor arra is rámutatott: az Európai Járványügyi Központ értékelése szerint a kontinensen a kockázat rendkívül alacsony. A most bevezetett szűrések és ellenőrzések elsősorban elővigyázatossági intézkedések, amit a vírus magas halálozási aránya indokol – nem pedig a gyors terjedés veszélye. A szakértők egybehangzó véleménye szerint a nipah vírus sem

a Covid–19-hez,

sem a 2013-as nyugat-afrikai ebolajárványhoz

nem hasonlítható. Modern európai egészségügyi környezetben nincs reális esély arra, hogy járvánnyá váljon, a mostani esetek pedig inkább azt mutatják, hogy a hatóságok rutinszerűen és megfelelően kezelik a helyzetet.