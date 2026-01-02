A hat világverő deviza fele közép-európai, a legjobb a forint – most akkor lesz béke, vagy nem?

Véletlen nem lehet, a világ legjobban teljesítő hat feltörekvő piaci devizája közül három közép-európai volt tavaly. Ez az úgynevezett „békekereskedés” – az a remény táplálta, hogy véget ér a régiónk közvetlen szomszédjában zajló ukrajnai háború. De vajon valóban véget ér-e, további támaszt adva a régiós devizáknak és a békétől szintén erősen függő vállalatok részvényeinek? Erre a hatalmas kérdésre igyekszik választ adni a Bloomberg cikke és más elemzések.

A béke és a forint, a Raiffeisen meg a többiek: együtt menetelnek/ Fotó: AFP

A tény: az elmúlt egy évben a dollár ellenében 27,6 százalékot erősödő orosz rubelt senki sem tudta megverni, de a régiónk devizái is nagyon nagyot mentek előre:

a forint 18,7 százalékot erősödött,

a cseh korona 15,9 százalékot,

a lengyel zloty 13,7-et.

A forintnak – ezt mi tesszük hozzá, nem a Bloomberg írja – talán a legnagyobb támogatást adhatta a béke reménye, amely már Donald Trump amerikai elnök tavaly januári hivatalba lépésekor megjelent. Hiszen a tengerektől elzárt Magyarország energiabiztonságát érinti a legsúlyosabban a régióban a háború. A forint mellett szólt a Magyar Nemzeti Bank elkötelezettsége is az infláció elleni küzdelemben.

Ha a békére fogadnánk pénzzel, vannak erre alkalmas részvények is

A béke reménye és maga béke továbbra is segítheti az árfolyamokat, és az ukrajnai és oroszországi kitettséggel rendelkező vállalatok részvényeinek indexe (a Bloomberg lenti grafikonján sárgával) már tavaly is bőven túlteljesítette az amerikai S&P 500 indexet és az MSCI feltörekvő piaci részvényindexét.

Fotó: Bloomberg Intelligence

Ha a békére kereskednénk magunk is, erre akár az OTP részvénye is alkalmas, habár a fenti indexben még nagyobb érintettségű vállalatok is vannak, mint az osztrák OMV és Raiffeisen, a lengyel Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. és PZU biztosító, vagy a török Enka Insaat építőipari vállalat.

De lesz-e béke?

A Bloomberg összegzése szkeptikus

Mióta Donald Trump előállt részletes békejavaslatával, és lázas egyeztetések kezdődtek, minden napra bőven jut nyilatkozat innen-onnan arról, hogy most már tényleg közel a megegyezés. A politikusok szeretik békeszeretőnek láttatni magukat, még puskával a kezükben is.