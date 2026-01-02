A hat világverő deviza fele közép-európai, a legjobb a forint – most akkor lesz béke, vagy nem?
Véletlen nem lehet, a világ legjobban teljesítő hat feltörekvő piaci devizája közül három közép-európai volt tavaly. Ez az úgynevezett „békekereskedés” – az a remény táplálta, hogy véget ér a régiónk közvetlen szomszédjában zajló ukrajnai háború. De vajon valóban véget ér-e, további támaszt adva a régiós devizáknak és a békétől szintén erősen függő vállalatok részvényeinek? Erre a hatalmas kérdésre igyekszik választ adni a Bloomberg cikke és más elemzések.
A tény: az elmúlt egy évben a dollár ellenében 27,6 százalékot erősödő orosz rubelt senki sem tudta megverni, de a régiónk devizái is nagyon nagyot mentek előre:
- a forint 18,7 százalékot erősödött,
- a cseh korona 15,9 százalékot,
- a lengyel zloty 13,7-et.
A forintnak – ezt mi tesszük hozzá, nem a Bloomberg írja – talán a legnagyobb támogatást adhatta a béke reménye, amely már Donald Trump amerikai elnök tavaly januári hivatalba lépésekor megjelent. Hiszen a tengerektől elzárt Magyarország energiabiztonságát érinti a legsúlyosabban a régióban a háború. A forint mellett szólt a Magyar Nemzeti Bank elkötelezettsége is az infláció elleni küzdelemben.
Ha a békére fogadnánk pénzzel, vannak erre alkalmas részvények is
A béke reménye és maga béke továbbra is segítheti az árfolyamokat, és az ukrajnai és oroszországi kitettséggel rendelkező vállalatok részvényeinek indexe (a Bloomberg lenti grafikonján sárgával) már tavaly is bőven túlteljesítette az amerikai S&P 500 indexet és az MSCI feltörekvő piaci részvényindexét.
Ha a békére kereskednénk magunk is, erre akár az OTP részvénye is alkalmas, habár a fenti indexben még nagyobb érintettségű vállalatok is vannak, mint az osztrák OMV és Raiffeisen, a lengyel Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. és PZU biztosító, vagy a török Enka Insaat építőipari vállalat.
De lesz-e béke?
A Bloomberg összegzése szkeptikus
Mióta Donald Trump előállt részletes békejavaslatával, és lázas egyeztetések kezdődtek, minden napra bőven jut nyilatkozat innen-onnan arról, hogy most már tényleg közel a megegyezés. A politikusok szeretik békeszeretőnek láttatni magukat, még puskával a kezükben is.
A tartós béke esélyeiről a Bloomberg Anna Rosenberget, az Amundi Investment Institute geopolitikai vezetőjét idézi, aki szkeptikus: ő úgy véli, Oroszország el fog utasítani minden olyan megállapodást, amelyben Kijev olyan biztonsági garanciákat kapna, amelyek megakadályoznák „Ukrajna mint állam politikai kapitulációját”:
Az amerikai nyomás már most arra kényszeríti Ukrajnát, hogy lemondjon egyes követeléseiről... Oroszország számára ezek a tárgyalások jól alakulnak – Ukrajna és Európa pozíciói gyengülnek.
Donald Trump arra ösztönzi Ukrajnát, hogy területi és egyéb engedményeket tegyen Oroszországnak, annak érdekében, hogy véget vessen Moszkva teljes körű inváziójának. Kijev és az európai vezetők ugyanakkor módosítani próbálják az Egyesült Államok és Oroszország által közösen kidolgozott kezdeti javaslatot, hogy elfogadhatóbb megállapodás szülessen, amely biztonsági garanciákat is tartalmazna a jövőbeni orosz agresszió elrettentésére – így látja a hátteret a hírügynökségi elemzés.
Világgazdaság: ezek az akadályok és lehetséges kimenetek
Évösszegző-évindító összefoglalónkban mi magunk így összegeztük: a háborúnak Trump minden jóakarata mellett is akkor lehet vége, ha
- az oroszok már elérték, amit akartak, és/vagy az ukránok és/vagy az EU már nem bírják valami okból,
- netán a Kijev–EU-tengely megfordítja a háborút, vagy
- égi beavatkozás következtében a vezetők lélekben megtérnek. Az első változatban beláthatatlanul meghosszabbodhat a háború, a másodikban még az is fenyeget, hogy minket is belelöknek, az európaiaknak a legolcsóbb verzió pénzben és vérben pedig kétségkívül a harmadik volna. 2026-ra ezek a kilátások.
