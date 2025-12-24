Durván olcsó lett a magyaroknak egy izgalmas ötvenmilliós ország, ahol érzik is a bajt – sőt van egy még nagyobb is

Ismerősnek tűnhet, sokat hallottuk, hogy a forint a világ egyik legjobbja volt az idén a dollár és az euró ellenében. Tehát a forint erős, ezt már tudjuk: de belegondoltunk-e abba, hogy ha voltak olyan országok, amelyeknek a devizája pont ellenkezőleg, nagyot gyengült a dollár ellenében, akkor ezek esetében a forint izmai duplán számítanak? Ezekkel szemben a forint nem egyszerűen erőssé vált, hanem szupererőssé.

A forint árfolyama őket aligha izgatja erősen, a wonnak viszont hozhatna valami hizlalót a Mikulás – Szöulban így vélik / Fotó: AFP

És vannak ilyen országok, mégpedig méretesek és izgalmasak.

Az egyetlen „baj”, hogy nem a közelben, különben már lerohanták volna őket a magyar turisták.

Erre emlékeztetett egy szerdai hivatalos bejelentés. Karácsony küszöbén, mondhatjuk: egy olyan országról van szó, ahol tömegesen élnek nem ortodox keresztények.

Bejelentették: tenni fognak valamit a deviza gyengülése ellen

A bejelentést Dél-Korea pénzügyminisztériuma tette – jelenti a Nikkei Asia. A minisztérium szerdán jelezte, hogy határozottabb beavatkozásra készül a won gyengülésének megfékezésére, miután a dél-koreai fizetőeszköz árfolyama az elmúlt hónapokban jelentős veszteségeket szenvedett el az amerikai dollárral és más vezető devizákkal szemben.

Elég volt a szó: a won azonnal erősödött is vagy 2 százalékot a dollár ellenében, 1455-ön is túlra. A nyár dereka óta azonban még így is 6 százalékot meghaladó a gyengülése, 1370 környékéről.

Ebben az időszakban a forint 2,5 százalékot vert rá a dollárra, ebből már összerakhatjuk, hogy még a szerdai korrekció mellett is majdnem 9 százalékkal lett erősebb a forint a won ellen. Ennyivel olcsóbban enni, vásárolni, utazni Dél-Koreában, ez bizony már érzékelhető előny.

Ha még közelebbről megvizsgáljuk, még annak is kedve támadhat egy nyolcezer kilométeres kiruccanáshoz, akinek a 9 százalék nem keltette fel az érdeklődését.

A dollár ellen ugyanis az év egészében nem kevesebb, mint 17 százalékot erősödött a forint (bizony, majdnem ötödével olcsóbban kapjuk a Big Macet, ha kelet helyett nyugat felé indulunk el). Igaz, hogy az év elején a dollárral szemben a won már viszonylag gyenge volt, de a won ellenében összességében 18 százalékkal lett az idén potensebb a forint –

ezt már nyugodtan nevezhetjük bivalyerőnek.

Tavaly karácsonyhoz képest most 20 százalékkal erősebb a forint.