Most lesz igazán halálos a Vaskupola, „rajtunk kívül senkinek nincs ilyen fegyvere” – megérkezett a Vasnyaláb

A modern védelmi technológia legendájaként ismert a Vaskupola, amely mindenféle levegőben érkező robbanó eszköztől védelmezi Izraelt, és számos valódi támadás során bizonyította hatékonyságát. Az izraeli hadsereg most egy olyan új eszközt kapott, amelyet eddig csak a science fiction filmekből ismertünk. A Vasnyaláb immár nem elmélet, és nem is kiállítási mintadarab, hanem valóság.

A Vaskupola után az izraeli hadsereg megkapta a Vasnyalábot is, a világ első hatékony légvédelmi lézerfegyverét / Fotó: Office of Naval Research / By Office of Naval Research

Ha úgy képzeljük el a valódi, és immár működő és bevethető lézerfegyvert mint a filmekben, akkor tévedünk. Röpködő sugarak nyomán záporozó robbanásokra gondolunk, de nem erről van szó. A fegyver, amelyet immár felhasználhat az izraeli hadsereg egyetlen kis pontba koncentrált sugarával olyan szélsőséges felmelegedést, amely tönkreteszi az ellenséges repülőeszközt. A beavatkozás lefolyása rendkívüli gyorsaságú.

Rakéta helyett fényes fénysugár: Izrael először vet be lézerfegyvert, amelyet arra terveztek, hogy másodpercek alatt meghiúsítsa a légi támadásokat – számolt be vasárnap a Bild. Az „Iron Beam” (Vasnyaláb) rendszert átadták az izraeli hadseregnek – ezt az izraeli védelmi minisztérium jelentette be. Izrael új szuperfegyvere feltűnésmentesen halálos – fogalmaz a nagy német lap.

A légvédelem hagyományos mintája, hogy az azonosított támadóeszközökre lövedékeket lőnek ki. Ezzel szemben a lézerágyú pontosan célzott fénypulzusokat lőve az égbe semlegesít drónokat vagy kisebb rakétákat. Ez a korábbi technológiával szemben még olcsóbb is. A rendszerhez nem kell több, mint egy közepes méretű generátor teljesítménye.

Vaskupola után Vasnyaláb: a lézerfegyver mindent megváltoztat

A Vasnyalábot a Rafael védelmi vállalat fejlesztette ki. A kifejlesztés több mint egy évtizedet vett igénybe, és látnokinak bizonyult, tekintve, hogy jelentős részben az ukrajnai háború nyomán jelentős mértékben átalakult a hadviselés és a méregdrága rakéták mellett tömegesen megjelentek a sokkal olcsóbb, hatalmas pusztításra képes repülőeszközök. Jichák Hercog (65) izraeli államfő is úgy látja, az új rendszer „alapvető változást hoz a hadviselés világában”.