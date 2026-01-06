Nem árt felkészülni, mert rengeteget kell majd dolgozni ezekben a napokban

Egy pihentető hosszú hétvége után máris egy hatnapos munkahét következik ezen a héten. Az újév első napja utáni múlt pénteki pihenőnapot e hét szombatján kell bepótolni – hívja fel a figyelmet az Origo.

Hosszú hétvége után hatnapos munkahét következik ezen a héten / Fotó: Unsplash

Sok hosszú hétvége lesz idén

Jó hír viszont, hogy az idei év bővelkedik majd a hosszú hétvégékben, és hétköznapokra eső munkaszüneti napok nem lesznek idén. 2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba.

Az ezzel járó munkanap-áthelyezések miatt pedig mindössze három szombaton kell majd dolgoznunk.

A Nemzetgazdasági Minisztérium már tavaly tavasszal közzétette a 2026-os munkaszüneti napokat és a hozzájuk kapcsolódó munkarend tervezetét. A 2025. április 30-án a Magyar Közlöny 2025. évi 51. számában megjelent rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

