Nyomulnak a kínai webáruházak, a gyilkos árverseny még az IKEA-t is kivégezheti?

Az IKEA-nak a hagyományos versenytársak mellett már az online kereskedők is egyre erősebb konkurenciát támasztanak. Ennek következtében a svéd bútoráruházlánc 80 évtizedes történetének egyik legnehezebb időszakán megy most keresztül.
Világgazdaság
2026.01.06, 15:32
Frissítve: 2026.01.06, 16:22

Az ikonikus globális márka több mint 80 éves történetének egyik legnehezebb időszakát éli: stagnáló eladások, elszálló faanyagárak és brutális verseny az olyan online piacterektől, mint az Amazon.com, a Temu és a Shein. A globális franchise-jogokat birtokló Inter IKEA profitja 26 százalékkal zuhant az augusztus 31-én véget ért pénzügyi évben, miután a vállalat csökkentette az árait a versenyképesség megőrzése érdekében – adta hírül az Origo.

IKEA furniture store.
Rendkívül nehéz időszakot él át az IKEA / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A világ legnagyobb bútorkereskedőjének a világ minden tájáról összegyűlt vezetői novemberben hagyományosan a svédországi Älmhult városkában tartották éves csúcstalálkozójukat, ahol az IKEA megszületett az 1940-es években. A Bloomberg felidézi, hogy a termékportfólió, az árpolitika és a üzleti prioritások megtárgyalása mellett az olcsó és kényelmes online vásárlási lehetőséget kínáló versenytársak által támasztott kihívásokról, az általuk diktált árversenyről is sok szó esett.

Újragondolja stratégiáját az IKEA

A kínai webshopok, különösen a Temu és a Shein az elmúlt időszakban robbanásszerű forgalomnövekedést értek el, egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piaci tortából. 

Vagyis a hagyományos bútoráruházláncok mellett az IKEA-nak már az olcsó tömegtermékekkel operáló online kereskedők is egyre erősebb konkurenciát támasztanak. 

Az erős piaci versenyben ráadásul a vásárlók könnyen átpártolnak azokhoz a cégekhez, amelyek kiváló ár-érték arányt, valamint gyors és megbízható szállítást kínálnak. 

Ezekhez a folyamatokhoz az IKEA-nak is alkalmazkodnia kell, ezért stratégiaváltásba kezdett – ennek részleteiről itt olvashat bővebben.
 

