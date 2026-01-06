Szédítő mínuszok söpörnek végig Európán, szó szerint ráfáznak a németek a megújuló energiára

A fogyasztók szempontjából igen rossz tendencia bontakozott ki az elmúlt napokban. Miközben az Európa nagy részén tapasztalható fagyos időjárás meredeken megemelte az áramigényt, addig a szél- és nap megújuló energiák gyenge termelése szűkíti az elektromosenergia-kínálatot – mutatott rá a Bloomberg.

A megújuló energiaforrások gyengélkedése miatt több ország kénytelen fosszilis erőművekkel kielégíteni a csúcskeresletet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A sarkvidéki hidegbetörés jelentősen növelte a fűtési igényt. Európa igyekszik bezárni a régi fosszilis erőműveket és csökkenteni a kibocsátást, amikor azonban a megújuló termelés gyenge és közben a kereslet magas, kénytelen nagy mértékben szén- és gázerőművekkel kielégíteni az energiaigényt.

A kínálat szűkösebb az egész Európában tapasztalható gyengébb nap- és szélenergia-termelés miatt, amit Németországban a szélturbinák jegesedése tovább súlyosbít

– magyarázta Talha Torlak, a Vitus Commodities rövid távú kereskedési vezetője. A turbinák lapátjain felhalmozódó jég rontja a hatékonyságot és csökkenti a termelést.

A szélenergia-termelés és -felhasználás viszontagságaival lapunk is foglalkozott a napokban. Ebben részletesen leveztjük, hogy végtére is potenciálisan rendelkezésre álló zöldenergiát nem használnak fel, miközben a rendszernek más, gyakran fosszilis alapú erőműveket kell bekapcsolnia az ellátás fenntartásához.

A megújuló energia a sarkvidéki hidegben cserben hagyja Európát

Németországban kedden a villamosenergia-kereslet a hírügynökség modelljei szerint mintegy 69 gigawattra emelkedhet. Ez meghaladja a 63 gigawattos szezonális átlagot. Ezzel párhuzamosan a német szélerőművi termelés várhatóan kedden késő este körülbelül 20 gigawatton tetőzik, ami négy gigawattal elmarad a szezonális átlagtól. Ugyanígy a napenergia-termelés mértéke is elmaradhat összességében ezen a napon.

Kedden Münchenben a hőmérséklet akár –13 Celsius-fokra is süllyedhet, míg más városokban – köztük Berlinben és Frankfurtban – szintén az évszakos átlagnál jóval hidegebb idő várható

a Vaisala időjárás-elemző cég szerint.

Franciaország még a stabil nukleáris kapacitása ellenére is kénytelen volt fokozni a gáz- és olajtüzelésű erőművek termelését az extra igények kielégítésére.

Ott kedden tovább nő az áramigény, ami a hálózatüzemeltető RTE adatai szerint 91,9 gigawatton tetőzhet – 2012 februárja óta a legmagasabb szinten.

A sztrájkok országában természetesen a kemény fagy sem jelent akadályt a szektor dolgozóinak, az állami tulajdonú EDF dolgozói kedden este 9 óráig 24 órás sztrájkot tartanak.

A napon belüli határidős áramárak kedden délután 4 órára 334,55 euróra emelkedtek Franciaországban, míg Németországban délelőtt 11 órakor 353,67 euró volt megawattóránként az Epex Spot SE adatai szerint. Ezek a nagy nyugat-európai piacokon tapasztalhatóan magas nagykereskedelmi áramárakat mutatják.