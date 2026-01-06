Deviza
Tesco: nagy húzás a brit óriástól az amerikaiak kegyéért, erre sokan nem számítottak

A Tesco lett a legújabb jelentős európai vállalat, amely érdeklődést tarthat az amerikai befektetők figyelmére. A brit áruházlánc ugyanis jogosultságot szerzett arra, hogy részvényeivel a New York-i OTCQX Best Marketen kereskedjenek. Ez az egyik legnagyobb tőzsdén kívüli kereskedési platform, amely már a Tesco számára is biztosítja, hogy a teljes körű tőzsdei bevezetés feladatai nélkül kínáljon befektetési lehetőséget az érdeklődők számára, bár a vállalat szerint a lépés elsősorban az átláthatóságról szól.
VG
2026.01.06, 14:14
Frissítve: 2026.01.06, 16:12

Az OTC Markets Group kereskedési platformjába került a brit Tesco, annak is legértékesebb felső, úgynevezett OTCQX-szegmensébe. A Tesco a legújabb a nagy európai vállalatok azon sorában, amelyek az Egyesült Államokban a tőzsdén kívüli kereskedést választották írja az Origo. A platform tőzsdén kívüli kereskedési lehetőséget biztosít az amerikai befektetők számára a legnagyobb brit kiskereskedő papírjaival.

Tesco
Tőzsdén kívüli kereskedés lehetőségével szólítja meg az amerikai befektetőket a brit Tesco / Fotó: AFP/Justin Tallis

Nagy nevek után állt be a sorba a brit Tesco

A lap felidézi, hogy csak 2025-ben olyan vállalatok csatlakoztak a platformhoz, mint 

  • a London Stock Exchange Group,
  • az Aviva, 
  • a Compass, 
  • a Reckitt Benckiser, 
  • a Bayer vagy az OMV.

Mindez arra utal, hogy szélesedik azon meghatározó európai cégek palettája és tevékenységi köre, melyek bekapcsolódnak a globális tőkepiacokba.

A Tesco esetében a döntés elsősorban nem tőkebevonásról, hanem láthatóságról és hozzáférésről szól. Az OTCQX lehetőséget biztosít az amerikai befektetőknek arra, hogy szabályozott, átlátható környezetben kereskedjenek a Tesco részvényeivel, miközben a vállalat továbbra is londoni elsődleges jegyzése mellett marad. Ezt a modellt egyre inkább pragmatikus válaszként értékelik az európai tőkepiacokat hosszú ideje jellemző kihívásokra, így az alacsonyabb értékeltségre és a csökkenő hazai likviditásra. Jason Paltrowitz, az OTC Markets Group vállalati szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnöke szerint a platform célja az, hogy kiegészítse, ne pedig versenybe szálljon a vállalatok elsődleges tőzsdei jegyzéseivel.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

