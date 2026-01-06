Brüsszel mozgósít: berendelték az összes agrárminisztert, sürgős döntést várnak a Mercosur-ügyben – ezen múlik az uniós mezőgazdaság
Az Európai Unió rendkívüli egyeztetésre hívta össze a tagállamok agrárminisztereit, hogy az utolsó pillanatban megszerezze a támogatást a vitatott EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodáshoz. A tét óriási: a 25 éve tárgyalt egyezmény aláírása napokon belül eldőlhet, miközben több országban a gazdák tiltakozása bénítja a politikai akaratot.
Az Európai Bizottság szerdára rendkívüli egyeztetést hívott össze az uniós tagállamok mezőgazdasági minisztereinek részvételével, hogy megszerezze a szükséges politikai támogatást az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz.
A találkozó célja elsősorban az ingadozó országok – mindenekelőtt Olaszország – meggyőzése, miután Franciaország és Olaszország tavaly decemberben megakasztotta a megállapodás aláírását.
A két ország akkor azzal indokolta elutasítását, hogy nem kaptak megfelelő garanciákat a gazdák védelmére. A legnagyobb félelem az, hogy a Mercosur-országokból – Brazíliából, Argentínából, Uruguayból és Paraguayból – érkező olcsó mezőgazdasági termékek, különösen a marhahús és a cukor, ellehetetleníthetik az európai termelőket.
A mostani találkozóra mind a 27 tagállam agrárminiszterét meghívták, bár a Reuters szerint egyelőre nem világos, hányan jelennek meg személyesen. A Bizottság részéről az agrár-, a kereskedelmi és az egészségügyi biztos is részt vesz az egyeztetésen, hogy pénzügyi és szabályozási garanciákat kínáljon a bizonytalan kormányoknak.
A Mercosur mellett az uniós agrárium is pengeélen táncol
A tervek szerint hangsúlyos téma lesz az EU közös agrárpolitikájának (CAP) jövője is. A Bizottság ígéretet tehet arra, hogy a következő hétéves költségvetésben megmarad a gazdák védelmére szolgáló, 6,3 milliárd eurós válságalap. Több tagállamot ugyanis aggaszt, hogy Brüsszel összevonná a regionális kohéziós forrásokat és az agrártámogatásokat, ami csökkentheti a mezőgazdaságra jutó pénzeket.
A diplomaták szerint szó lesz az importellenőrzések szigorításáról is, beleértve a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó határértékeket. A Bizottság várhatóan hivatalos levélben is rögzíti, milyen jövedelemtámogatást kapnának a termelők a megállapodás életbe lépése után.
A megállapodást erőteljesen támogatja Németország és Spanyolország, a Bizottság pedig azon dolgozik, hogy összegyűljön a szükséges minősített többség: legalább 15 tagállam támogatása, amelyek az EU lakosságának 65 százalékát képviselik.
Ha ez sikerül, az aláírásra akár már január 12-én sor kerülhet, a döntő szavazás pedig pénteken várható.
A Mercosur-alku a maga 25 éves tárgyalási történetével az EU legnagyobb vámcsökkentési megállapodása lenne. Brüsszel szerint kulcsfontosságú az amerikai importvámok miatt visszaeső európai export pótlásában, és stratégiai jelentősége van abban is, hogy az EU csökkentse Kínától való függőségét, különösen a kritikus nyersanyagok terén.
Lengyelország és Magyarország továbbra is ellenzi a megállapodást, Franciaország pedig nyíltan kritikus, így Olaszország álláspontja kulcsfontosságúvá vált. Római források szerint az olasz kormány nem utasítja el elvi alapon az egyezményt, de szigorú garanciákat vár, különösen az úgynevezett reciprocitás elvére: vagyis arra, hogy az importált mezőgazdasági termékeknek ugyanazoknak az egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak kelljen megfelelniük, mint az uniós termékeknek.
Egy másik uniós diplomata ugyanakkor óvatosabban fogalmazott: szerinte Olaszország még nincs teljesen „fedélzeten”. A szerdai tárgyalás ezért nem csupán technikai egyeztetés, hanem politikai próbatétel is lehet, amely eldönti, hogy az EU képes-e átnyomni történetének egyik legnagyobb és legmegosztóbb kereskedelmi megállapodását.
