Tablettában is jön a Wegovy: új fejezetet nyit a Novo Nordisk az amerikai fogyókúrás piacon
A Novo Nordisk dán gyógyszergyártó hétfőn piacra dobja az Egyesült Államokban a Wegovy napi egyszer szedhető tablettás változatát. Az új készítmény 1,5 milligrammos és 4 milligrammos dózisban lesz elérhető, havi 149 dolláros áron (49 ezer forint) azok számára, akiknek egészségbiztosító nem téríti a kezelést – írja a Reuters. A tablettát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) decemberben engedélyezte.
A Wegovy tablettás formája új fogyasztókat vonzhat be. A pirula ugyanis nagyobb rugalmasságot kínál, és alternatívát jelent azoknak, akik idegenkednek az injekciós készítményektől.
A Novo Nordisknak ez hatalmas előrelépés a piaci pozícióinak visszaszerzésében az Eli Lilly amerikai versenytársától. Utóbbi még vár a saját fogyókúrás tablettájának amerikai engedélyezésére, ami leghamarabb márciusban is megszülethet. Mint a Világgazdaság nemrég beszámolt róla, házon belül, új hatóanyag alkalmazásával döntött súlycsökkentési csúcsot a szektor amerikai piacvezető Eli Lilly. Az amerikai gyógyszergyártó új hatóanyagot kísérletezett ki, amely közel 30 százalékos fogyást ígér, ráadásul az ízületi kopásból származó kínok enyhítésére is alkalmasnak bizonyult.
A Novo Nordisk tavaly profitfigyelmeztetéseket adott ki, a vezetősége lemondott és részvényei is estek.
A hírre a dán gyógyszergyártó részvényei több mint 2 százalékkal emelkedtek, míg az Eli Lilly papírjai körülbelül 1 százalékkal estek az amerikai tőzsdék hétfői nyitása előtt.
A Wegovy tablettás formájával változik a Novo Nordisk árképzése
A tabletta sikerének kulcsa az lehet, hogy a Novo képes-e megszólítani azokat a vásárlókat, akik biztosítási fedezet hiányában saját zsebből fizetik a gyógyszert. Ez jelentős elmozdulás a korábbi, egészségbiztosításokra épülő árazási modelltől.
Az 1,5 milligrammos dózis a Wegovy tabletta kezdő adagja.
A készítmény hatóanyaga a szemaglutid, amely megegyezik a Novo sikeres, injekciós fogyókúrás és diabéteszgyógyszereiben – a Wegovyban és az Ozempicben – alkalmazott hatóanyaggal.
A Novo a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló, szájon át szedhető szemaglutid készítményét is forgalmazza Rybelsus néven, amelynél szintén elérhető az 1,5 milligrammos kezdő adag.
A Wegovy tabletta később 9 milligrammos, valamint 25 milligrammos dózisban is kapható lesz. A vállalat honlapja szerint ezek ára 299 dollár (98 ezer forint) lesz havonta, míg a 4 milligrammos adag ára április 15-től 199 dollárra (65 ezer forint) emelkedik.
A versenytárs Eli Lilly tervei szerint az engedélyezés után az elhízás elleni tablettája magasabb dózisait 399 dollárban (131 ezer forint) maximálná a visszatérő, készpénzes vásárlók számára. Az Eli Lilly injekciós készítményéből, a Zepboundból jellemzően többet vásároltak tavaly az amerikai fogyasztók, mint a Wegovyból.
Trump mérsékelte a súlycsökkentő gyógyszerek árát
Az Egyesült Államokban az injekciós készítmények listaára havi 1000 dollártól (329 ezer forint) kezdődnek. Az árakat az amerikai elnök magasnak tartotta és elérte, hogy mindkét vállalat csökkentse árait a biztosítással nem rendelkező, térítés nélküli vásárlók számára.
A Novo Nordisk tavaly novemberben kezdte el 349 dolláros (115 ezer forint) havi áron kínálni a Wegovy injekciót a biztosítás nélküli vásárlóknak.
Donald Trump amerikai elnökkel kötött megállapodás részeként a Novo és az Eli Lilly vállalta, hogy fogyókúrás tablettáik kezdő adagját 149 dollárért teszik elérhetővé a Medicare- és Medicaid-rendszerbe tartozók számára, valamint a készpénzes vásárlóknak a Fehér Ház új, közvetlen értékesítési platformján, a TrumpRx oldalon, amely várhatóan még ebben a hónapban elindul.
A GLP-1 típusú injekciós készítmények iránt az elmúlt években példátlan kereslet mutatkozott, ami 2024-ben ellátási nehézségekhez vezetett. A tabletta bevezetése előtt a Novo közölte: a készítményt Észak-Karolinában gyártja, és már egy ideje készleteket halmoz fel a zökkenőmentes indulás érdekében.
