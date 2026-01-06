Tablettában is jön a Wegovy: új fejezetet nyit a Novo Nordisk az amerikai fogyókúrás piacon

A Novo Nordisk dán gyógyszergyártó hétfőn piacra dobja az Egyesült Államokban a Wegovy napi egyszer szedhető tablettás változatát. Az új készítmény 1,5 milligrammos és 4 milligrammos dózisban lesz elérhető, havi 149 dolláros áron (49 ezer forint) azok számára, akiknek egészségbiztosító nem téríti a kezelést – írja a Reuters. A tablettát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) decemberben engedélyezte.

. A Wegovy pirulás változata sokkal olcsóbb lesz, mint az injekciós / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A Wegovy tablettás formája új fogyasztókat vonzhat be. A pirula ugyanis nagyobb rugalmasságot kínál, és alternatívát jelent azoknak, akik idegenkednek az injekciós készítményektől.

A Novo Nordisknak ez hatalmas előrelépés a piaci pozícióinak visszaszerzésében az Eli Lilly amerikai versenytársától. Utóbbi még vár a saját fogyókúrás tablettájának amerikai engedélyezésére, ami leghamarabb márciusban is megszülethet. Mint a Világgazdaság nemrég beszámolt róla, házon belül, új hatóanyag alkalmazásával döntött súlycsökkentési csúcsot a szektor amerikai piacvezető Eli Lilly. Az amerikai gyógyszergyártó új hatóanyagot kísérletezett ki, amely közel 30 százalékos fogyást ígér, ráadásul az ízületi kopásból származó kínok enyhítésére is alkalmasnak bizonyult.

A Novo Nordisk tavaly profitfigyelmeztetéseket adott ki, a vezetősége lemondott és részvényei is estek.

A hírre a dán gyógyszergyártó részvényei több mint 2 százalékkal emelkedtek, míg az Eli Lilly papírjai körülbelül 1 százalékkal estek az amerikai tőzsdék hétfői nyitása előtt.

A Wegovy tablettás formájával változik a Novo Nordisk árképzése

A tabletta sikerének kulcsa az lehet, hogy a Novo képes-e megszólítani azokat a vásárlókat, akik biztosítási fedezet hiányában saját zsebből fizetik a gyógyszert. Ez jelentős elmozdulás a korábbi, egészségbiztosításokra épülő árazási modelltől.

Az 1,5 milligrammos dózis a Wegovy tabletta kezdő adagja.

A készítmény hatóanyaga a szemaglutid, amely megegyezik a Novo sikeres, injekciós fogyókúrás és diabéteszgyógyszereiben – a Wegovyban és az Ozempicben – alkalmazott hatóanyaggal.

A Novo a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló, szájon át szedhető szemaglutid készítményét is forgalmazza Rybelsus néven, amelynél szintén elérhető az 1,5 milligrammos kezdő adag.