Óriási bejelentést tett a Mercedes Magyarországról, vastagon érinti a kecskeméti gyárat: elveszik a németektől az egyik legnépszerűbb modellt és ideköltöztetik
A Mercedes-Benz a második negyedévtől kezdődően Németországból Magyarországra helyezi át A-osztályú modelljeinek gyártását – szúrta ki az Investing.com az autógyártó vállalat szóvivőjének közleményét.
A szóvivő szerint ez a döntés kapacitást teremt a rastatti telephelyen a jövőben gyártani tervezett modellek számára. A vállalat németországi és magyarországi létesítményei egy rugalmas termelési hálózat részeként működnek, amely lehetővé teszi számukra, hogy a gyártást az üzem kapacitása alapján változtassák – tette hozzá. Hangsúlyozta:
a gyártási költségek Magyarországon általában alacsonyabbak Németországhoz képest.
A döntéssel kapcsolatban kerestük a Mercedes-Benz-t, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.
A kecskeméti Mercedes-gyár most állt át egy műszakra
Decemberben derült ki, hogy átmenetileg egy műszakos termelésre áll át a gyár 2026 első negyedében. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára. Az átmeneti változtatás az autógyártó szerint az elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása miatti fejlesztések és átalakítások miatt vált szükségessé.
„A kecskeméti gyár a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része. Ahogy korábban bejelentettük, a jövő évben új modellek gyártása kezdődik itt
- az MMA
- és MB.EA
platformokon, ezért az üzemben átfogó fejlesztések és átalakítások történnek, hogy felkészítsük erre. Az idén januárban megkezdődik az új, december 8-án világpremierjét ünneplő, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása. Ebben az időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben átmenetileg egy műszakos termelésre állunk át. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára” – állt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a KecsUP Híreknek küldött válaszában.
Vezetőcserék sorával fordítana szerencséjén a legendás német autógyártó
Távozik a Mercedes-Benz elektromos hajtásláncokért felelős vezetője, Torsten Eder a vállalattól, a pozíciót így már csak május 1-jéig tölti be – közölte még decemberben a német autógyártó. Eder 2023 közepe óta irányította a Mercedes elektromos hajtásrendszereinek fejlesztését, így távozása az elektromobilitási irányvonal szempontjából is kiemelt jelentőségű.
A Mercedes azt is elárulta, hogy a szakember helyét Jörg Bartels veszi át, aki jelenleg a Beijing Benz Automotive (BBAC) elnök-vezérigazgatója. A Mercedes-Benz és a BeijingAutomotive kínai vegyesvállalatától érkező Bartels tehát jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik az új pozícióba. Az ő helyét Jens Bühler tölti be, aki eddig a kecskeméti gyár, valamint a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary vezetőjeként dolgozott, így a magyarországi jelenlét is közvetetten érintett a változásban.
A változások a menedzsmentben azonban itt nem állnak meg, így az E-cars információi szerint a vállalati kutatásért, fenntarthatóságért és K+F-funkciókért felelős Rosa Maria Conde Diez 2026. január 1-jétől a karosszéria- és biztonságtechnikai fejlesztések irányítását veszi át, felváltva Thomas Hellmuthot, aki december végén saját kérésére távozik a cégtől. Conde Diez eddigi pozícióját Ida Wolf örökli meg 2026. február 1-jétől, aki jelenleg a vezérigazgatói kabinet és a vállalati iroda vezetője.
Szintén ez év január 1-jén Yanni von Ron-Jiang váltja Gunnar Güthenkét a beszerzésért és a beszállítói minőségért felelős terület irányításában, ám februárig közösen biztosítják a zökkenőmentes átmenetet.
Január végén távozik a német autógyártó vezető dizájnere, Gorden Wagener is, akit Bastian Baudy, az AMG dizájnrészlegének jelenlegi vezetője vált majd.
„Örömmel dolgozom együtt azokkal a felső vezetőkkel, akik most új, kulcsfontosságú feladatokat vesznek át a Mercedes-Benztől. Ez tovább erősíti közös fókuszunkat az ügyfélérték, a technológiai kiválóság és a működési hatékonyság terén” – fogalmazott Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója. Hozzátette:
ugyanakkor a Mercedes-Benz több erős személyisége új utakat választ – olyan vezetők, akik hosszú éveken át formálták a vállalatot és termékeit.