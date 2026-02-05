Videójátékot meg soha nem vártak annyira, mint a Sony a Grand Theft Autót, amely felrobbanthatja a konzolpiacot is

Negyedéves profitrekorddal zárta 2025-öt a Sony szórakoztatóelektronikai óriás, üzemi nyeresége 22 százalékkal 3,3 milliárd dollárra emelkedett, meghaladva egyben az LSEG londoni tőzsdecsoport kerek 3 milliárdos előrejelzését. A japán konszern bevétele eközben mindössze fél százalékkal, 23,62 milliárd dollárra nőtt.

Az évzáró negyedévben csak 8 millió PlayStationt adott el a Sony, ez 16 százalékos visszaesés / Fotó: Richard A. Brooks

A pozitív elmozdulásban a jen árfolyamának gyengülése mellett döntő szerepet vállalt a képérzékelőket gyártó, valamint a zenei üzletág. Az okostelefonokban használt képérzékelők eladásai 21 százalékkal, 3,84 milliárd dollárra nőttek, míg a

Beyoncé,

Adele,

SZA

és Shakira

énekesnőkkel a kirakatban büszkélkedő Sony Music 13 százalékos pluszteljesítményt tudott felmutatni, különösen a streamingszolgáltatások, fizetős élő események és a hangfelvételek által generált extra bevételek révén, ami végül 3,54 milliárd dolláros bevételben öltött testet. A filmes üzletág ezúttal elmarad a várakozásoktól, és a tavalyi évi bevételtől 11 százalékkal elmaradva csak 2,25 milliárd dollárt hozott a konyhára.

A Sony a felhasználói tábor növekedésének örülhet

A legnagyobb érdeklődés a fő bevételi forrást jelentő játéküzletágat övezte, innen vegyes hírek érkeztek. Az immár hat éve a piacon lévő PlayStation 5 konzol eladásai a legfontosabb, karácsonyi ünnepi időszakot is magában foglaló negyedévben 16 százalékkal, 8 millió egységre estek vissza, ugyanakkor a játékkedv és a fizetési hajlandóság meglepően nőtt.

A Sony a PlayStation Network (PSN) felhasználói táborának növekedéséről számolt be, ami a platform iránti nagyobb elköteleződést tükrözi.

A PSN havi aktív felhasználóinak száma rekordra, 132 millióra nőtt, ez 13 millióval több az előző negyedév végén kimutatottnál.

Mindent egybevetve azonban a teljes játék- és hálózati üzletág bevétele 4,1 százalékkal, 10,26 milliárd dollárra mérséklődött, miközben a jen gyengülésének és a szoftvereladásoknak köszönhetően üzemi profitja 19 százalékkal nőni tudott. És ez az, ami a befektetőket leginkább aggasztja, ugyanis nem látszik kristálytisztán, hogy mi lesz a közeljövőben a Sony fő profittermelő dobása.