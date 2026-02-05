Deviza
Megvan a dátum: ekkor érkezik a 13. havi nyugdíj és a pluszpénz februárban – soha nem látott összeg landolhat a nyugdíjasoknál

Jelentős összegekre készülhetnek a magyar nyugdíjasok a 13. havi nyugdíj és a részben bevezetett 14. havi juttatás együtt akár közel 600 ezer forintos bevételt is jelenthet. Gulyás Gergely a kormányinfón a kifizetések pontos menetrendjéről is beszélt.
VG
2026.02.05, 13:29
Frissítve: 2026.02.05, 13:32

Ismét a kormányülés után csűrötökön tartották meg a kormányinfót . A  miniszterelnökséget vezető miniszteraz árrésstop jövőjéről, az infláció alakulásáról és az energiatároló-pályázat keretének megemeléséről és a nyugdíjak kifizetéséről is beszélt.

nyugdij_2 , nyugdíjasok
Megvan a dátum: ekkor érkezik a 13. havi nyugdíj és a pluszpénz februárban – soha nem látott összeg landolhat a nyugdíjasoknál / Fotó: Kurucz Árpád

„Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét” – közölte Gulyás Gergely.

A miniszter elmondta:

  •  azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, 
  • egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Februárban az átlagos nyugdíjas számlájára közel 600 ezer forint érkezhet 

a 13. és a részben bevezetett 14. havi nyugdíjnak köszönhetően. A 13. havi nyugdíj a januári, 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz.

Egy átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban közel 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak.

Arról is írtunk, hogy a februári pluszjövedelem tudatos felhasználása hosszú távon is növelheti a pénzügyi biztonságot, miközben elkerülhetők a gyakori hibák, amikor a teljes összeget rövid idő alatt elköltik.

Lázár János szerint kemény ki kellett számolni a 14. havi nyugdíj kifizetését

A 14. havi nyugdíj bevezetéséről tavaly Kaposváron tartott Lázárinfóján Lázár János beszélt.

Az építési és közlekedési miniszter kiemelte: a nyugdíjak fenntarthatósága a munkavállalók számától függ. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott az országban, ma 4 millió 900 ezer fizet adót, akik így gondoskodnak a nyugdíjasokról. Lázár szerint ez a garancia arra, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.

A miniszter szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. November végén és decemberben minden nyugdíjas nyugdíj-kiegészítést kap 50 ezer forint körüli összegben, valamint 30 ezer forintos utalványt az élelmiszerárak emelkedése miatt.

A kisebb nyugdíjak sávos emelésével korábban kísérleteztek, de ez politikailag nehéz, és igazságtalanságérzetet kelt. Lázár akkor úgy fogalmazott, hogy ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés.  Azt is elmondta, hogy ennek érdekében „nagyon kőkeményen” számoltak.

Szűk elitklubba férkőzhet be Magyarország – íme az országok, akik 14. havi nyugdíjat fizetnek

Bár első hallásra rendhagyónak tűnhet, a 14. havi nyugdíj nem ismeretlen konstrukció az Európai Unióban. Igaz, nem is sok országban van. Jelenleg négy tagállam alkalmaz hasonló rendszert:

  • Spanyolország,
  • Portugália,
  • Lengyelország,
  • Ausztria.

A legismertebb Ausztria, ahol évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj plusz két „különleges” kifizetés (ún. Sonderzahlungen) együtt adja ki a teljes éves összeget. 

Az „extra” kifizetések az áprilisi és októberi hónapokban történnek meg: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat, plusz egy különleges kifizetést. 

A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével. A nyugati szomszédunknál tavaly az átlagnyugdíj 1700-1800 euró volt.

