Ismét a kormányülés után csűrötökön tartották meg a kormányinfót . A miniszterelnökséget vezető miniszteraz árrésstop jövőjéről, az infláció alakulásáról és az energiatároló-pályázat keretének megemeléséről és a nyugdíjak kifizetéséről is beszélt.

Megvan a dátum: ekkor érkezik a 13. havi nyugdíj és a pluszpénz februárban – soha nem látott összeg landolhat a nyugdíjasoknál / Fotó: Kurucz Árpád

„Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét” – közölte Gulyás Gergely.

A miniszter elmondta:

azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat,

egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Februárban az átlagos nyugdíjas számlájára közel 600 ezer forint érkezhet

a 13. és a részben bevezetett 14. havi nyugdíjnak köszönhetően. A 13. havi nyugdíj a januári, 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz.

Egy átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban közel 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak.

Arról is írtunk, hogy a februári pluszjövedelem tudatos felhasználása hosszú távon is növelheti a pénzügyi biztonságot, miközben elkerülhetők a gyakori hibák, amikor a teljes összeget rövid idő alatt elköltik.

Lázár János szerint kemény ki kellett számolni a 14. havi nyugdíj kifizetését

A 14. havi nyugdíj bevezetéséről tavaly Kaposváron tartott Lázárinfóján Lázár János beszélt.

Az építési és közlekedési miniszter kiemelte: a nyugdíjak fenntarthatósága a munkavállalók számától függ. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott az országban, ma 4 millió 900 ezer fizet adót, akik így gondoskodnak a nyugdíjasokról. Lázár szerint ez a garancia arra, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.

A miniszter szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. November végén és decemberben minden nyugdíjas nyugdíj-kiegészítést kap 50 ezer forint körüli összegben, valamint 30 ezer forintos utalványt az élelmiszerárak emelkedése miatt.

A kisebb nyugdíjak sávos emelésével korábban kísérleteztek, de ez politikailag nehéz, és igazságtalanságérzetet kelt. Lázár akkor úgy fogalmazott, hogy ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Azt is elmondta, hogy ennek érdekében „nagyon kőkeményen” számoltak.