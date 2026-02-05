Megvan a dátum: ekkor érkezik a 13. havi nyugdíj és a pluszpénz februárban – soha nem látott összeg landolhat a nyugdíjasoknál
Ismét a kormányülés után csűrötökön tartották meg a kormányinfót . A miniszterelnökséget vezető miniszteraz árrésstop jövőjéről, az infláció alakulásáról és az energiatároló-pályázat keretének megemeléséről és a nyugdíjak kifizetéséről is beszélt.
„Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét” – közölte Gulyás Gergely.
A miniszter elmondta:
- azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat,
- egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.
Februárban az átlagos nyugdíjas számlájára közel 600 ezer forint érkezhet
a 13. és a részben bevezetett 14. havi nyugdíjnak köszönhetően. A 13. havi nyugdíj a januári, 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz.
Egy átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban közel 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak.
Arról is írtunk, hogy a februári pluszjövedelem tudatos felhasználása hosszú távon is növelheti a pénzügyi biztonságot, miközben elkerülhetők a gyakori hibák, amikor a teljes összeget rövid idő alatt elköltik.
Lázár János szerint kemény ki kellett számolni a 14. havi nyugdíj kifizetését
A 14. havi nyugdíj bevezetéséről tavaly Kaposváron tartott Lázárinfóján Lázár János beszélt.
Az építési és közlekedési miniszter kiemelte: a nyugdíjak fenntarthatósága a munkavállalók számától függ. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott az országban, ma 4 millió 900 ezer fizet adót, akik így gondoskodnak a nyugdíjasokról. Lázár szerint ez a garancia arra, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.
A miniszter szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. November végén és decemberben minden nyugdíjas nyugdíj-kiegészítést kap 50 ezer forint körüli összegben, valamint 30 ezer forintos utalványt az élelmiszerárak emelkedése miatt.
A kisebb nyugdíjak sávos emelésével korábban kísérleteztek, de ez politikailag nehéz, és igazságtalanságérzetet kelt. Lázár akkor úgy fogalmazott, hogy ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Azt is elmondta, hogy ennek érdekében „nagyon kőkeményen” számoltak.
Szűk elitklubba férkőzhet be Magyarország – íme az országok, akik 14. havi nyugdíjat fizetnek
Bár első hallásra rendhagyónak tűnhet, a 14. havi nyugdíj nem ismeretlen konstrukció az Európai Unióban. Igaz, nem is sok országban van. Jelenleg négy tagállam alkalmaz hasonló rendszert:
- Spanyolország,
- Portugália,
- Lengyelország,
- Ausztria.
A legismertebb Ausztria, ahol évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj plusz két „különleges” kifizetés (ún. Sonderzahlungen) együtt adja ki a teljes éves összeget.
Az „extra” kifizetések az áprilisi és októberi hónapokban történnek meg: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat, plusz egy különleges kifizetést.
A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével. A nyugati szomszédunknál tavaly az átlagnyugdíj 1700-1800 euró volt.