Aláírták: gigantikus autópálya épül közvetlenül a magyar határtól Romániáig, megvan, mikor készül el az első szakasz – ez lesz a Vajdaság Mosolya
Újabb jelentős infrastrukturális beruházás indult el Szerbiában: Belgrádban aláírták a Béreg–Zombor–Kúla–Verbász–Szenttamás nyomvonalon tervezett autópálya kivitelezésére vonatkozó szerződést. A projekt célja a Vajdaság közlekedési kapcsolatainak erősítése, valamint a térség gazdasági integrációjának javítása.
A megállapodást az azerbajdzsáni Azvirt vállalattal kötötték meg, az aláírási ceremónián pedig jelen volt Aleksandar Vucic szerb elnök is. A dokumentumot Aleksandra Sofronijevic építési, közlekedési és infrastrukturális miniszter, Aleksandar Antic, a Szerbiai Korridorok közvállalat igazgatója, valamint az Azvirt vezetője látta el kézjegyével – írja a Magyar Szó.
Az eseményen részt vett Azerbajdzsán szerbiai nagykövete is, a hivatalos program előtt pedig az államfő külön egyeztetést folytatott a kivitelező cég képviselőivel.
A tervek szerint a Béregtől Szerbcsernyéig húzódó gyorsforgalmi út teljes hossza mintegy 186 kilométer lesz.
A beruházás – melyet gyakran a „Vajdaság mosolyaként” emlegetnek – 100 kilométer/órás tervezési sebességre épül, és több jelentős vajdasági települést köt majd össze.
A fejlesztés révén jelentősen csökkenhetnek az utazási idők: az előzetes becslések szerint Béreg és Verbász között mintegy 50 perc alatt lehet majd közlekedni, míg Verbásztól Szerbcsernyéig körülbelül másfél órára rövidülhet az út.
Aleksandar Vucic a projekt ütemezéséről szólva kiemelte, hogy az első, 23 kilométeres szakasz várhatóan két éven belül elkészülhet. A beruházás a térség közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésén túl a gazdasági kapcsolatok erősítéséhez és a mobilitás javításához is hozzájárulhat.
A most aláírt kivitelezési szerződés egy több éve előkészített beruházás újabb mérföldköve. A Béregtől Szerbcsernyéig tervezett gyorsforgalmi út koncepcióját már 2019-ben bemutatták, a projekt pedig különleges nyomvonala miatt kapta a „Vajdaság Mosolya” elnevezést: a térképen egy lapított U alakot formál, mely a magyar határtól egészen a román határig ível át.
A beruházás hivatalos bejelentésére 2023-ban került sor, amikor Goran Vesic szerb építési, közlekedési és infrastrukturális miniszter ismertette a részleteket.
Akkor hangzott el, hogy a mintegy 186 kilométer hosszú út Béregnél indul, majd több vajdasági várost – köztük Zombort, Kúlát, Szenttamást, Óbecsét, Törökbecsét és Nagykikindát – érintve jut el Szerbcsernyéig, a román határ közelébe.
A projekt költsége az eredeti, 2019-es becslések szerint 430 millió euró (mintegy 165 milliárd forint) volt, azonban az építőipari árak emelkedése miatt azóta jelentősen drágulhatott, akár ennek a duplájára vagy még magasabb összegre is. A beruházás ugyanakkor nemcsak szerbiai, hanem nemzetközi jelentőséggel is bír: a tervek szerint Magyarország és Románia is kiépíti a saját csatlakozó útszakaszait, így a folyosó teljes értékű határon átnyúló kapcsolatot teremthet.
A fejlesztés egyik kulcseleme, hogy Béreg a jövőben kiemelt határátkelővé válhat, akár a jelenlegi legforgalmasabb átkelőknél is nagyobb szerepet kaphat. A projektet további infrastrukturális beruházások is kiegészítik, például
a Belgrád–Nagybecskerek–Újvidék autópálya, mely a tervek szerint összeköti majd a gyorsforgalmi utat a szerbiai autópálya-hálózattal és a Bánát térségével.
Bár az építkezés kezdete az eredeti ütemezéshez képest csúszott, a szakértők már a korai szakaszban is egyetértettek abban, hogy a beruházás jelentős gazdasági hatással járhat. Az új útvonal várhatóan felgyorsítja az áruszállítást, erősíti a turizmust, és új fejlődési lehetőségeket nyit meg a Vajdaság települései számára. A közel 200 kilométeres szakaszon ráadásul több mint tíz csatlakozási pontot alakítanak ki, ami tovább növeli a projekt regionális jelentőségét.