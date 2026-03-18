Újabb jelentős infrastrukturális beruházás indult el Szerbiában: Belgrádban aláírták a Béreg–Zombor–Kúla–Verbász–Szenttamás nyomvonalon tervezett autópálya kivitelezésére vonatkozó szerződést. A projekt célja a Vajdaság közlekedési kapcsolatainak erősítése, valamint a térség gazdasági integrációjának javítása.

Aláírták: gigantikus autópálya épül közvetlenül a magyar határtól Romániáig, megvan, mikor készül el az első szakasz – ez lesz a Vajdaság Mosolya

A megállapodást az azerbajdzsáni Azvirt vállalattal kötötték meg, az aláírási ceremónián pedig jelen volt Aleksandar Vucic szerb elnök is. A dokumentumot Aleksandra Sofronijevic építési, közlekedési és infrastrukturális miniszter, Aleksandar Antic, a Szerbiai Korridorok közvállalat igazgatója, valamint az Azvirt vezetője látta el kézjegyével – írja a Magyar Szó.

Az eseményen részt vett Azerbajdzsán szerbiai nagykövete is, a hivatalos program előtt pedig az államfő külön egyeztetést folytatott a kivitelező cég képviselőivel.

A tervek szerint a Béregtől Szerbcsernyéig húzódó gyorsforgalmi út teljes hossza mintegy 186 kilométer lesz.

A beruházás – melyet gyakran a „Vajdaság mosolyaként” emlegetnek – 100 kilométer/órás tervezési sebességre épül, és több jelentős vajdasági települést köt majd össze.

A fejlesztés révén jelentősen csökkenhetnek az utazási idők: az előzetes becslések szerint Béreg és Verbász között mintegy 50 perc alatt lehet majd közlekedni, míg Verbásztól Szerbcsernyéig körülbelül másfél órára rövidülhet az út.

Aleksandar Vucic a projekt ütemezéséről szólva kiemelte, hogy az első, 23 kilométeres szakasz várhatóan két éven belül elkészülhet. A beruházás a térség közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésén túl a gazdasági kapcsolatok erősítéséhez és a mobilitás javításához is hozzájárulhat.

A most aláírt kivitelezési szerződés egy több éve előkészített beruházás újabb mérföldköve. A Béregtől Szerbcsernyéig tervezett gyorsforgalmi út koncepcióját már 2019-ben bemutatták, a projekt pedig különleges nyomvonala miatt kapta a „Vajdaság Mosolya” elnevezést: a térképen egy lapított U alakot formál, mely a magyar határtól egészen a román határig ível át.

A beruházás hivatalos bejelentésére 2023-ban került sor, amikor Goran Vesic szerb építési, közlekedési és infrastrukturális miniszter ismertette a részleteket.

Akkor hangzott el, hogy a mintegy 186 kilométer hosszú út Béregnél indul, majd több vajdasági várost – köztük Zombort, Kúlát, Szenttamást, Óbecsét, Törökbecsét és Nagykikindát – érintve jut el Szerbcsernyéig, a román határ közelébe.