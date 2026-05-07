Hiába próbálkozna ezzel a trükkel a NAV-nál, esélye sem lesz – mindent látnak, és még büntetés is jár érte

VG
2026.05.07, 07:30
Frissítve: 2026.05.07, 08:39

Többmilliós szja-visszaigénylések akadtak fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szűrőjén: a hivatal olyan eseteket tárt fel, ahol utólag bejelentett, jelentős munkabérekre alapozták az igényléseket, miközben nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet – közölte az adóhatóság.

Hiába próbálkozna ezzel a trükkel a NAV-nál, esélye sem lesz / Fotó: chayanuphol


Az ellenőrzések után a NAV a jogosulatlan összegeket visszatartotta, és adókülönbözetet is megállapított. 

A NAV az szja-bevallási időszakban is kiemelten vizsgálja az adóbevallásokban szereplő, nagy összegű visszaigényléseket. 

Különösen érdekesek lehetnek azok az esetek, amikor a visszaigénylés alapja visszamenőlegesen bejelentett, jelentős összegű munkabér.

A közelmúltban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal két magánszemélynél végzett kiutalás előtti vizsgálatot, mivel bevallásukban számottevő összegű személyijövedelemadó-visszatérítést igényeltek. Ehhez kapcsolódóan a revizorok megvizsgálták az őket foglalkoztató céget is, és beszédes adatokat találtak. 

Kiderült, hogy a munkavállalók bevallásukban valótlan munkaviszonyból származó jövedelmet tüntettek fel, és adóalapjukat adókedvezményekkel is csökkentették. 

A foglalkoztató cég a járulékbevallásokat utólag módosította, magas összegű munkabért jelentett be, azonban az ehhez kapcsolódó, több mint hatmillió forint közterhet nem fizette meg. Az is bebizonyosodott, hogy a társaság a vizsgált időszakban nem folytatott tényleges gazdasági tevékenységet, nem is voltak meg a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételei. A bankszámlakivonat arról árulkodott, hogy az időszakban munkabért sem fizettek.

Miután az adatok alapján kiderült a valóság, a NAV a jogosulatlan visszaigényléseket visszatartotta, és a magánszemélyek terhére adókülönbözetet és bírságot is állapított meg. Az érintettek nem is vitatták a hivatal határozatait.

A NAV kockázatelemzői folyamatosan ellenőrzik a bevallási adatokat. A valós gazdasági teljesítmény nélküli, utólagos bejelentésekre alapított visszaigényléseket feltárják, a szabálytalan konstrukciók nem vezetnek eredményre. 

Már csak néhány nap maradt az szja-bevallások beadására: a NAV szerint május 20-ig lehet átnézni , módosítani és kiegészíteni a tervezeteket, valamint rendelkezni az adó 1 százalékáról. Az adóhatóság közlése szerint eddig közel 1,7 millióan nyújtották be bevallásukat, az eSZJA-rendszerben pedig az ügyintézés online néhány perc alatt elvégezhető.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
