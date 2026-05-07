Magyar Péter és Románia nem kap kegyelmet Ursula von der Leyentől, és ebben a németek a hibásak

Százhetvenmilliárd forintnyi EU-pénzt veszített el végleg Románia, jelentették be pénteken, majd rá négy napra belebukott a megszorításokba a kormány. Most fejvesztett iramban kell új kormányt alakítaniuk és teljesíteni a brüsszeli feltételeket a jogvesztő határidőig, vagy további milliárdok vesznek. Ugyanez a helyzet Magyarországon, annyi különbséggel, hogy itt napokon belül feláll az új kormány, amely nálunk szilárd gazdasági alapokat örököl. Mézesheteket és halasztást nem azonban nem kap a Magyar-kormány, ha lemarad, hónapok alatt bukja egyik fő választási ígéretét, az EU-pénzek visszaszerzését – ezt az Európai Bizottság egy friss dokumentumban tette világossá.

Az EU-pénzek elveszhetnek akkor is, ha Zelenszkij a barátunk: a román kormányfő már megtapasztalta ezt: megbukott – Magyar Péter figyel / Fotó: AFP

Korábban, a magyar választás környékén nem volt ez egyértelmű, legalábbis a közvélemény előtt. Hogy mit súgtak Magyar Péter fülébe, nem tudhatjuk. Mindenesetre most leszögezték, hogy nincs kivétel a nyári jogvesztő határidő alól, az Európai Bizottság Iránymutatások a tagállamok számára a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végső szakaszához és lezárásához kapcsolódó operatív szempontokról című dokumentumában. Ez nem tesz mást, mint tisztázza, hogy az RRF rövidítéssel emlegetett – a világjárvány kárainak kompenzálására létrehozott – minden eddiginél nagyobb, euró-százmilliárdokat tartalmazó uniós segélycsomag határidői nem változnak.

Az, hogy erről külön papírt kellett kibocsátani, az önmagában beszédes – azt jelenti, hogy voltak kétségek. Elvégre a bürokrata Brüsszel halogat, ha akar, de ha nem, akkor nem tűri a lezserséget. Ezúttal nem tűri. Nem egy vagy két kormánynak szólt a figyelmeztetés, hogy igyekezzetek, vagy elvesztitek a pénzt. De legalább kettőnek valószínűleg különösen: a megbukó románnak és a napokon belül felálló magyarnak.

A lehívásokban, illetve a feltételek teljesítésében Románia rosszul áll, az ellene folyó túlzottdeficit-eljárás miatt megszorításokat kell végrehajtania, ráadásul kedden ezek miatt még kormányát is elvesztette.

Magyarországgal kapcsolatban még a választási kampány idején, februárban az Európai Parlamentnek készített elemzés külön kiemelte, hogy a neki járó RRF-pénzek „javát elveszítheti, mivel a jogállamisággal kapcsolatos 27 szupermérföldkő továbbra sem teljesült, és nem nyújtottak be kifizetési kérelmet, eddig csak az előfinanszírozást folyósították”. A mérföldkövek teljesítésében Románia áll nagyjából annyira rosszul, mint Magyarország.