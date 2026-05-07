Nem a Samsung és nem is az Apple készíti a jövő telefonját: olyan fejlesztés érkezik, ami örökre megváltoztathatja a okostelefon-piacot

Emlékszünk még, amikor 2013-ban Joaquin Phoenix A nő című filmben egész nap egy mesterséges intelligenciával kommunikált és meglehetősen bonyolult kapcsolatot alakított ki vele? Úgy néz ki, hogy az OpenAI-nak köszönhetően ez lassan valósággá is válhat – mármint az a része, hogy egész nap a zsebünkben legyen egy mesterséges intelligencia, ami valós idejűleg érzékel mindent körülöttünk, legyen az kép vagy hang. Az iparági ellátási láncokat elemző Ming-Chi Kuo szerint a ChatGPT mögött álló vállalat felgyorsította első saját hardvertermékének fejlesztését, mely egy teljes értékű okostelefon lehet, vagy akár annál több is.

Nem a Samsung és nem is az Apple készíti a jövő telefonját: olyan fejlesztés érkezik, ami örökre megváltoztathatja a okostelefon-piacon / Fotó: Shutterstock AI

A készülék tömeggyártása 2027 elején indulhat el, és ha a becslések beigazolódnak, az OpenAI már az első generációval olyan darabszámot érhet el, mely elérheti a Samsung prémium mobiljainak szintjét.

A projekt jelentőségét nem pusztán az adja, hogy egy új szereplő jelenik meg a piacon. Az okostelefon-ipar évek óta látványos innovációs válságban van: a készülékek teljesítménye javul ugyan, de az átlagfelhasználó számára egyre kisebb az ugrás generációról generációra. Az OpenAI viszont nem egyszerűen egy újabb telefont akar piacra dobni, hanem egy olyan eszközt, melynek központi eleme eleve a mesterséges intelligencia.

A kiszivárgott információk alapján ez az AI-telefon egyedi fejlesztésű, a tajvani MediaTek Dimensity 9600-as lapkájára épülő rendszert használhat. A processzor módosított változata állítólag kifejezetten az OpenAI igényeire készül – írja a The Verge. A hangsúly nem a nyers számítási teljesítményen, hanem az úgynevezett képfeldolgozó egységen lesz, mely fejlettebb HDR-képességekkel dolgozhat. Ez elsőre technikai részletnek tűnhet, valójában azonban arról árulkodik, hogy

az OpenAI a telefon kameráját nem fotózásra, hanem valós idejű környezetérzékelésre használhatja.

Ez lehet a legnagyobb elrugaszkodás a mai okostelefonoktól. A jelenlegi mobilokban a mesterséges intelligencia többnyire kiegészítő funkció: képszerkesztésre, fordításra vagy keresésre szolgál. Az OpenAI telefonjánál viszont az AI lehet maga a készülék működésének központi eleme. A két különálló neurális feldolgozóegységből álló rendszer például egyszerre kezelhet nyelvi és vizuális feladatokat, vagyis a készülék folyamatosan értelmezheti azt, amit a felhasználó mond és amit a kamera lát.