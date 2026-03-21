Több mint húsz ország, köztük az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Japán és Dél-Korea bejelentette, hogy hozzájárul a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás biztosítására irányuló erőfeszítésekhez, elítélve Irán döntését a létfontosságú vízi út lezárásáról – írja a Guardian.

Hormuzi-szoros: alakul a koalíció, már több, mint 20 ország venne részt az átjáró kiszabadításában

A 22 országból álló csoport, amely a főként európai országok mellett az Egyesült Arab Emírségeket és Bahreint is magában foglalja, közös nyilatkozatot adott ki.

A leghatározottabban elítéljük Irán által a Perzsa-öbölben fegyvertelen kereskedelmi hajók ellen elkövetett legutóbbi támadásokat, a polgári infrastruktúra – többek között az olaj- és gázlétesítmények – elleni támadásokat, valamint a Hormuzi-szoros iráni erők általi tényleges lezárását

– írták, hozzátéve, hogy kifejezik készségüket arra, hogy hozzájáruljanak a szoroson való biztonságos áthaladás biztosítását célzó megfelelő erőfeszítésekhez. "Üdvözöljük az államok elkötelezettségét a felkészültségi tervezés iránt” – áll a nyilatkozatban.

Pont három hete van zárva a szoros

A Hormuzi-szorost három hete, február 28-án zárta le Irán, válaszul az amerikai és izraeli támadásokra. A szűk, 40 km-es tengeri átjáró az olajkereskedelem egyik ütőere, ahol a világ olaj és LNG-szállításának 20 százaléka halad át naponta. A szoros lezárása óta becslések szerint 400 millió hordó olaj esett ki a világpiacról , ami azóta is óriási nyomást gyakorol az olajárakra. Több mint egy hete folyamatosan 100 dollár felett van az európai piacon mérvadó Brent ára, hasonló ársokkot utoljára 2022-ben, az orosz ukrán háború kitörését követően szenvedett el a világgazdaság. Az iráni háború további eszkalációja azzal a veszéllyel jár, hogy akár 150 és 200 dollár közötti tartományba is felszaladhat az olaj ára.