Az MI aranybányává tette a memóriapiacot, 80 százalékos profitokkal kaszálnak a chipgyártók – mutatjuk az árfolyamokat

A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése soha nem látott nyereséget hozott a memóriapiac szereplőinek. A Micron és a Sandisk bruttó árrése már a 80 százalékot közelíti, a kereslet pedig továbbra is messze meghaladja a kínálatot. A rendkívüli profitabilitást az is tartósíthatja, hogy az új gyártókapacitások kiépítése lassú és tőkeigényes, ezért a chipek drágulása továbbra is felhajtja majd a telefonok, számítógépek és más technológiai termékek árát.
Németh Anita
2026.05.07, 05:27

Elszálltak a profitok a memóriapiacon. Vannak olyan chipgyártók, amelyek profitja elérte a 80 százalékot – és úgy látszik, ezt fenn is tudják tartani – derült ki a The Wall Street Journal szerdai cikkéből.

chipek drágulása továbbra is felhajtja majd a telefonok, számítógépek és más technológiai termékek árát.
A chipek drágulása továbbra is felhajtja majd a telefonok, számítógépek és más technológiai termékek árát / Fotó: IM Imagery

Hosszabb távon is örülhetnek a chipgyártók – egyelőre nincs, aki a profitjukba marhatna

A magas profit azonban azért is van, mert az erősen ingadozó iparágban a nyereségesség sosem volt magától értetődő. A memóriagyártó Micron Technology és Sandisk, valamint a merevlemezgyártó Seagate és Western Digital is termeltek már éves üzemi veszteséget az elmúlt három évben legalább egyszer.

Azóta azonban a mesterséges intelligencia (MI) berobbant a világba, és az ahhoz szükséges energiaipar mellett a világgazdaság húzó ágazatává vált. A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és működtetéséhez ugyanis rengeteg chip és merevlemez, összességében pedig adatközpont kell – azokhoz pedig temérdek mennyiségű villamosenergia.

Ennek eredményeképpen a fenti vállalatok termékei iránt megugrott a kereslet az elmúlt évben.

A Sandisk és a Micron bruttó profitja jelenleg 80 százalék az árbevételén. Erre koábban nem volt példa, mivel a nyereség eddig legfeljebb 60 százalékot ért el

– magyarázta a WSJ.

Ha valamin ekkora bruttó nyereség van, akkor gyorsan érkeznek a versenytársak, amik letörik a brutális hasznot – gondolhatnánk. Azonban ebben az iparágban nem így van: egyrészt rendkívül tőkeigényes a chipgyártás, másrészt pont ennyire hosszú felépítené a gyártókapacitást is. Ez megmagyarázza, hogy miért nem fognak egyhamar megváltozni azok a piaci feltételek, amelyek ilyen profitokat hajtanak. A memória iránti kereslet pedig várhatóan addig is meredeken nőni fog.

A magas kereslet, az inputköltségek, és az ágazat sajátosságai miatti magas profit pedig azt eredményezi, hogy durván megugrottak a memóriachipek árai, amik magukkal húzták a technológiai termékek, például az okostelefonok, a laptopok, de még a személyautók eladási árait.

A múlt héten a Microsoft 25 milliárd dollárral emelte idei tőkekiadási előrejelzését, a Meta Platforms pedig 10 milliárd dollárral növelte tervezett beruházásait. Mindkét cég az emelkedő alkatrészköltségekkel indokolta ezt.

A láncreakció, ami miatt megdrágultak a telefonok és számítógépek

Az MI-rendszerek működéséhez nagy mennyiségű speciális DRAM-memória kell. Az ezeken futó algoritmusok hatalmas adatállományokat termelnek, amelyeket nagy sebességgel kell eltárolni és visszatáplálni a modellekbe. Ezek a memóriaigények úgyt nőnek, ahogy az MI-rendszerek egyre erősebbé válnak. 

A drága, nagy teljesítményű memória gyártása kiszorítja a gyártói kapacitást azoktól a memóriatípusoktól, amelyeket az okostelefonoktól a hangszórókon át az autókig mindenben használnak.

Ez mindenki számára felhajtja az árakat, még az Applenek is, amely híres a kiváló ellátási láncáról és arról, hogy kedvező feltételeket harcolt ki beszállítóitól. Tim Cook vezérigazgató a vállalat múlt heti gyorsjelentésekor elismerte, hogy a memóriaárak egyre nagyobb hatást gyakorolnak az üzletükre.

Mint lapunk korábban rávilágított, a Counterpoint Research kutatócég szerint idén lassulásra kell számítani az okostelefonok piacán. A DRAM- és NAND-memória hiánya, valamint az alkatrészköltségek emelkedése miatt kevesebb okostelefon találhat gazdára 2026-an. A csipgyártók ugyanis az MI-adatközpontokat részesítik előnyben a fogyasztói eszközökkel szemben.

Kilőttek a memóriachipgyártók árfolyamai

A hiány a memóriagyártók részvényeit is hajtja felfelé. 

A Sandisk ma közel hétszer annyit ér, mint hat hónappal ezelőtt, míg a Seagate és a Western Digital részvényei csaknem megháromszorozódtak ugyanebben az időszakban.

A Micron, amely csak az elmúlt hónapban 75 százalékot emelkedett, ma már többet ér, mint az Exxon Mobil, pedig utóbbi egy virágzó olajpiacon tevékenykedik.

  • Az ilyen árfolyamemelkedések alapján a memóriaipari részvények könnyen esésre érettnek tűnhetnek, tekintettel az ágazat történelmi volatilitására. 
  • Ugyanakkor az MI-számítási kapacitás iránti kereslet és a rendszerek, illetve adatközpontok kiépítésének hosszú átfutási ideje olyan üzleti gyakorlatváltozásokat is előidéz, amelyek végső soron csillapíthatják a memóriaipar ingadozásait. 
  • A nagy vevők ma már hosszú távú szerződéseket kötnek a beszállítókkal, hogy biztosítsák hozzáférésüket a létfontosságú alkatrészekhez, és egyes megállapodások akár öt évre is szólnak – mutatott rá a tőzsdei szaklap.

Ez éles váltás egy olyan iparághoz képest, amely hosszú ideig 30 napos megállapodások alapján működött. A Sandisk múlt héten közölte, hogy öt nagy ügyféllel kötött új üzleti modell szerinti megállapodásokat, amelyek a következő pénzügyi évre gyártókapacitásának több mint harmadát lefedik. A Western Digital a saját konferenciahívásán azt mondta, hogy ma már vannak olyan ellátási megállapodásai, amelyek 2029-ig szólnak.

A memóriapiaci részvények egy része még így is olcsónak tűnik.

A Micron és a Sandisk a következő négy negyedévre várt eredményük hétszeres–kilencszeres szorzójón forog, míg a PHLX Semiconductor Indexben szereplő részvények medián értékeltsége a FactSet adatai szerint jelenleg körülbelül 37-szeres előretekintő eredményszorzó. 

Kérdés az, hogy a félvezetőipar cégei ennek a növekedésnek az eredményé hosszú távon meg tudják-e őrizni.

