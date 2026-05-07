Az MI aranybányává tette a memóriapiacot, 80 százalékos profitokkal kaszálnak a chipgyártók – mutatjuk az árfolyamokat

Elszálltak a profitok a memóriapiacon. Vannak olyan chipgyártók, amelyek profitja elérte a 80 százalékot – és úgy látszik, ezt fenn is tudják tartani – derült ki a The Wall Street Journal szerdai cikkéből.

A chipek drágulása továbbra is felhajtja majd a telefonok, számítógépek és más technológiai termékek árát / Fotó: IM Imagery

Hosszabb távon is örülhetnek a chipgyártók – egyelőre nincs, aki a profitjukba marhatna

A magas profit azonban azért is van, mert az erősen ingadozó iparágban a nyereségesség sosem volt magától értetődő. A memóriagyártó Micron Technology és Sandisk, valamint a merevlemezgyártó Seagate és Western Digital is termeltek már éves üzemi veszteséget az elmúlt három évben legalább egyszer.

Azóta azonban a mesterséges intelligencia (MI) berobbant a világba, és az ahhoz szükséges energiaipar mellett a világgazdaság húzó ágazatává vált. A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és működtetéséhez ugyanis rengeteg chip és merevlemez, összességében pedig adatközpont kell – azokhoz pedig temérdek mennyiségű villamosenergia.

Ennek eredményeképpen a fenti vállalatok termékei iránt megugrott a kereslet az elmúlt évben.

A Sandisk és a Micron bruttó profitja jelenleg 80 százalék az árbevételén. Erre koábban nem volt példa, mivel a nyereség eddig legfeljebb 60 százalékot ért el

– magyarázta a WSJ.

Ha valamin ekkora bruttó nyereség van, akkor gyorsan érkeznek a versenytársak, amik letörik a brutális hasznot – gondolhatnánk. Azonban ebben az iparágban nem így van: egyrészt rendkívül tőkeigényes a chipgyártás, másrészt pont ennyire hosszú felépítené a gyártókapacitást is. Ez megmagyarázza, hogy miért nem fognak egyhamar megváltozni azok a piaci feltételek, amelyek ilyen profitokat hajtanak. A memória iránti kereslet pedig várhatóan addig is meredeken nőni fog.

A magas kereslet, az inputköltségek, és az ágazat sajátosságai miatti magas profit pedig azt eredményezi, hogy durván megugrottak a memóriachipek árai, amik magukkal húzták a technológiai termékek, például az okostelefonok, a laptopok, de még a személyautók eladási árait.

A múlt héten a Microsoft 25 milliárd dollárral emelte idei tőkekiadási előrejelzését, a Meta Platforms pedig 10 milliárd dollárral növelte tervezett beruházásait. Mindkét cég az emelkedő alkatrészköltségekkel indokolta ezt.