Irán most óriási hibát követett el: szétlőtte Kína olajszállítmányát, lángokban áll a tankhajó – az EU-t kitiltották a Hormuzi-szorosból

Az iráni parlament biztonsági bizottsága az éjszaka jóváhagyta azt a tervet, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra vámot vessenek ki, ez nemzeti valutában, rialban történne – jelentette az IRIB iráni állami rádió- és televízió képviselői beszámolók alapján.

A bizottság egyik tagját, Mojtaba Sarét idézve az IRIB arról számolt be, hogy a terv kifejezetten megtiltja az amerikai és izraeli, illetve az Iránnal szembeni szankciókban részt vevő országok hajóinak az áthaladását. Az intézkedés az Európai Unió hajóira is kiterjed – jegyezte meg.

A bizottságban elfogadott tervet a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox Newsnak adott interjújában korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok visszaszerzi az irányítást a Hormuzi-szoros felett, szabad hajózást biztosítva ezzel.

Az amerikai miniszter elmondta, hogy naponta egyre több hajó halad át a szoroson, mivel az egyes országok egyelőre megállapodásokat kötnek az iráni rezsimmel. Idővel azonban az Egyesült Államok visszaveszi az irányítást a szorosok fölött, és szabad lesz a hajózás, akár amerikai kísérőkkel, akár nemzetközi kísérőkkel – tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök korábban arról írt, hogy az Egyesült Államok komoly tárgyalásokat folytat egy új, „észszerűbb rezsimmel”, amelynek célja az iráni katonai műveletek lezárása.

Azt állította, hogy jelentős előrelépés történt, ugyanakkor konkrét részleteket nem közölt, így az sem derült ki, pontosan kikkel egyeztetett.

Az elnök egyértelmű figyelmeztetést is megfogalmazott: ha rövid időn belül nem születik megállapodás – amit szerinte egyébként valószínűnek tart –, és a Hormuzi-szoros nem nyílik meg azonnal a nemzetközi hajóforgalom előtt, akkor

az Egyesült Államok súlyos katonai csapásokat mérhet Iránra.

Trump szerint ezek célpontjai

az iráni villamosenergia-termelő létesítmények,

olajkutak,

valamint a stratégiai jelentőségű Harg-sziget lennének.

Hangsúlyozta, hogy ezek az objektumok eddig szándékosan nem kerültek célkeresztbe, azonban a tervezett akciókat megtorlásként értelmeznék az amerikai katonákat és más áldozatokat ért támadások miatt. A feszültséget tovább növeli, hogy Irán korábban már kilátásba helyezte: válaszlépéseket tesz a Perzsa-öböl teljes térségében, ha az Egyesült Államok vagy szövetségesei támadást indítanak energetikai infrastruktúrája ellen.