Most van bajban Irán: megüzente Trump, hogy a földdel teszi egyenlővé a perzsa államot
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy Truth Social-posztban kijelentette, hogy az Egyesült Államok komoly tárgyalásokat folytat egy új, és ésszerűbb rezsimmel, amelynek célja a katonai műveletek lezárása Iránban. Szerinte jelentős előrelépés történt, bár pontos részleteket nem árult el, így azt sem tudni, hogy kikkel egyeztetett.
Trump ezután arról írt, hogyha rövid időn belül nem születik megállapodás – amit szerinte valószínűleg meg fognak kötni –, és ha a Hormuzi-szoros nem nyílik meg azonnal a forgalom előtt, akkor az Egyesült Államok felrobbantja és teljesen megsemmisíti Irán összes villamosenergia-termelő létesítményét, olajkútját, valamint csapást mér a Kharg-szigetre.
Ezeket a célpontokat – hangsúlyozta – eddig szándékosan nem támadták. Trump a lehetséges csapásokat megtorlásnak nevezte az amerikai katonákért és más áldozatokért. Irán korábban megtorlást helezett kilátásba a Perzsa-öböl egész térségében, ha amerikai vagy szövetséges erők támadást indítanának az energetikai létesítményei ellen.
Donald Trumpot sürgeti az idő
A Trump-poszt a 2026-os amerikai-izraeli-iráni háború ötödik hetében jelent meg, amely február 28-án kezdődött amerikai-izraeli légicsapásokkal Irán ellen. A hadműveletek során számos magas rangú iráni vezető, köztük Ali Khamenei legfőbb vezető is életét vesztette, majd utódjaként fia, Mojtaba Khamenei került hatalomra.
Irán válaszul a környező országokban fekvő amerikai katonai bázisokra, energiaipari létesítményekre mért csapást drónokkal, valamint Izraelt támadja rakétákkal és drónokkal. A perzsa állam háború kezdetét követően lényegében lezárta a Hormuzi-szorost amelyen keresztül a világ olajszállításának mintegy 20 százaléka halad át, valamint jelentős mennyiségű gáz is.
Továbbá a szoroson bonyolítják globális műtrágya-kereskedelem mintegy harmadát. Teherán csak korlátozottan engedett át bizonyos – főként ázsiai – tankereket, részben díjfizetési rendszerrel. Ez globális válságot idézett elő, hajók százai rekedtek a Perzsa-öbölben, és jelentősen megemelkedtek az energiaárak világszerte.
Donald Trumpot sürgeti az idő, mivel az Egyesült Államokban 2026. november 3-án rendezik a félidős kongresszusi választásokat: egy elhúzódó háború vagy egy költséges szárazföldi hadművelet gyengítheti a Trump-adminisztráció és a Republikánus Párt pozícióját a voksoláson.
Hiába ígérte Trump a fúrás fellendítését, az amerikai olajtermelés nem nő akkorát, hogy lenyomja az árakat
Az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatt négyéves csúcs közelében az olajár, de ezen a legnagyobb termelő Egyesült Államok nem tud segíteni a kibocsátás fokozásával. Bár Donald Trump az elnökválasztási kampányban az amerikai olajtermelés felfuttatását ígérte, ez azóta se következett be, és nem is fognak újabb projektekbe kezdeni a cégek, ha az olaj ára nem marad tartósan száz dollár felett.