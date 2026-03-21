Az Egyesült Államok 30 napos, ideiglenes mentességet adott az iráni eredetű, tengeren szállított kőolaj és kőolajtermékek értékesítésére és leszállítására, hogy enyhítse a globális ellátási zavarok és az árrobbanás hatásait – közölte az amerikai pénzügyminisztérium. Az iráni olaj főként az ázsiai térség számára kulcsfontosságú.

Hivatalos: döntött Trump az iráni olajról, ennek Kínában nagyon fognak örülni Fotó: Amr Alfiky / Reuters

Hivatalos: döntött Trump az iráni olajról, ennek Kínában nagyon fognak örülni

A pénteken kiadott általános engedély kizárólag azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyek már úton voltak március 20-án; új vásárlásokat vagy termelést nem engedélyez. Az intézkedés április 19-ig marad érvényben, és bizonyos térségekre, Kubára, Észak-Koreára és a Krímre azonban nem terjed ki.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a lépés mintegy 140 millió hordónyi olajat hozhat vissza a globális piacra, ami rövid távon enyhítheti a kínálat szűkösségét és mérsékelheti az árakat.

Hozzátette: Irán várhatóan nehezen fér hozzá a bevételekhez, és Washington fenntartja a "maximális nyomásgyakorlást" Teheránnal szemben.

Az intézkedéssel az amerikai kormányzat az olajárak emelkedését igyekszik megfékezni, amelyek mintegy 50 százalékkal nőttek a február vége óta tartó amerikai-izraeli katonai műveletek nyomán. A konfliktus súlyosan megzavarta a Hormuzi-szoroson áthaladó szállításokat, ahol a forgalom a korábbi szint töredékére esett vissza.

Az orosz és venezuelai olaj után jött jött az újabb szankciómentesség

Washington az elmúlt hetekben hasonló könnyítéseket jelentett be orosz és venezuelai olajra, valamint stratégiai készletek felszabadításáról is döntött a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálásával.

A lépés várhatóan különösen Ázsiában, mindenekelőtt Kínában fejthet ki hatást, amely az iráni olaj legnagyobb vásárlója, és ahová a szállítmányok néhány napon belül eljuthatnak finomításra.

Február 28-án tört ki az iráni háború, amelyben meghalt a persza államot 1989 óta vezető ajatollah. Irán válaszul az öbölmenti országokat megtámadta, illetve lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ olaj és LNG-kereskedelmének 20 százaléka halad át napi szinten. A tengeri szoros lezárása miatt jelentős mennyiség esik ki a világpiacról, ami folyamatosan felfelé hajtja az árakat. Március 9. óta ráadásul folyamatosan 100 dollár felett van a Brent ára, emiatt az európai országokban egyre magasabbak az üzemanyagárak. Németországban már a benzin és gázolaj is meghaladja a 2 eurót. Idehaza azonban március 10 óta a benzin ára 595 forintban, míg a gázolaj literje 615 forintban van maximálva.