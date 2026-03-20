Nem tehet mást: visszaállhat az orosz olajra az 50 milliós ország, teljesen kifogyott a Hormuzi-szoros lezárása miatt – egyre többen kilincselnek Putyinnál

Mivel az immár három hete tartó közel-keleti konfliktus következtében a Hormuzi-szoros továbbra is zárva maradt, egyre több ország mérlegeli az orosz nyersolaj és nafta importjának lehetőségét. Legutóbb a dél-koreai energiaügyi minisztérium jelentette be, hogy a vállalatokkal együttműködve vizsgálja az orosz nyersanyagok behozatalának lehetőségét, összefüggésben azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államok enyhített az Oroszországgal szembeni szankciókon.

Vlagyimir Putyin örülhet, egyre több ország választhatja az orosz olajat

„Mivel a hazai finomítók nyersolajhiánya valós veszéllyé vált, és Donald Trump kormánya az olajárak megugrásának megakadályozása érdekében ideiglenesen feloldotta az orosz nyersolajra vonatkozó szankciókat, ennek lehetőségét jelenleg vizsgálják” – áll a tárca közleményében.

A Chosun Biz dél-koreai hírporál cikke szerint a távol-keleti ország az importált nyersolaj mintegy 70 százalékát a Hormuzi-szoroson keresztül szerzi be. A kulcsfontosságú tengerszorost azonban február végén, az iráni háború kitörése miatt lezárták, ami megzavarta a Dél-Korea naftaellátását is.

Ezért a négy legnagyobb finomítóvállalat – az SK Energy, a GS Caltex, az S-Oil és a HD Hyundai Oilbank – vezetői március 13-a óta egyeztetnek a Kereskedelmi és Ipari Minisztériummal az orosz nyersolaj behozatalának lehetséges módjairól.

Ha a tárgyalásokat követően Korea valóban importál orosz nyersolajat, az 2022 áprilisa óta, vagyis mintegy négy év után az első alkalom lenne, hogy orosz nyersolaj érkezik az országba. Az importot akkor az orosz-ukrán háború következtében bevezetett szankciók miatt függesztették fel.

Ezzel párhuzamosan a dél-koreai kormány arról is döntés hozott, hogy további 18 millió hordó nyersolajat hoz be az Egyesült Arab Emírségekből. A korábban már biztosított 6 millió hordóval együtt ez összesen 24 millió hordót jelent. Ezen kívül napirenden van az is, hogy olajtermelő országok és külföldi vállalatok belföldön tárolt nyersolajkészleteiből vásárolna a kormányzat.

Alig kapták meg az ideiglenes mentességet az amerikai szankciók alól az iráni háború árnyékában, az indiai finomítók rögtön felvásároltak minden orosz olajat, amire csak rátehették a kezüket. Vlagyimir Putyin orosz elnök dörzsölheti a tenyerét, hiszen mintegy 30 millió hordónyi orosz olaj talált gazdára, ami korábban az amerikai szankciók miatt kényszerűen rostokolt a tengereken, nemegyszer közel az indiai partokhoz.