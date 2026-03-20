Deviza
EUR/HUF391,85 +0,27% USD/HUF338,75 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,09% CHF/HUF430,85 +0,69% PLN/HUF91,68 +0,13% RON/HUF76,9 +0,23% CZK/HUF16 +0,27% EUR/HUF391,85 +0,27% USD/HUF338,75 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,09% CHF/HUF430,85 +0,69% PLN/HUF91,68 +0,13% RON/HUF76,9 +0,23% CZK/HUF16 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 033,89 +1,02% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 908 +2,51% OTP36 620 +1,01% RICHTER11 690 0% OPUS500 +0,1% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 289,28 +0,42% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 560,75 +0,35% BUX123 033,89 +1,02% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 908 +2,51% OTP36 620 +1,01% RICHTER11 690 0% OPUS500 +0,1% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 289,28 +0,42% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 560,75 +0,35%
gyémánt
bánya
Botswana
feldolgozás

Milliárdos értékű, ritka kék kő akadt horogra, szökőévente jó, ha egyszer megtörténik

Ritka, ebben a típusban kifejezetten nagy méretűnek számító, 36,92 karátos kék gyémánt megtalálását jelentette be a Lucara Diamonds vállalat. A kék gyémánt a cég zászlóshajójának számító botswanai Karowe-bányában, a már kibányászott kőzet feldolgozása során került elő.
VG
2026.03.20, 12:53
Frissítve: 2026.03.20, 13:28

A Lucara Diamond által kiadott sajtóközlemény szerint a kivételes lelet 36,92 karátos nagyságú. A kék gyémántok nagyon ritkák, különösen ekkora méretben. Emiatt különösen értékesek a gyémántpiacon olvasható az Origo cikkében.

A rendkívüli gyémántleletek közé tartozó, 36,92 karátos kék gyémánt néhány más kisebb ki társaságában
Rendkívül ritka, közel 37 karátos kék gyémántot talált az üzemeltető bányacég a botswanai Karowe bányában / Fotó: Lucara Diamonds

Kiváló minőséget képvisel a most megtalált kék gyémánt

A gyémántot kiváló minőségű, kék színű, IIb típusú kőként írták le, amelyet a Karowe bányában működő, úgynevezett röntgensugaras áteresztési (XRT) berendezések segítségével nyertek ki, raktározott kőzetanyag feldolgozása során. Ezen a rendkívüli kék gyémánton túl az év eddigi részében további öt, 100 karátnál nagyobb követ is sikerült kinyerni a raktározott anyag feldolgozásából.

William Lamb, a Lucara elnök-vezérigazgatója a következőt mondta a kék gyémánt megtalálásáról: „A Lucara örömmel jelenti be ennek a lenyűgöző, kiváló minőségű kék gyémántnak a megtalálását a Karowe bányában, ami ismét megerősíti e lelőhely különleges jelentőségét.” A bejelentést a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a társaság ásványvagyonért felelős alelnöke, Lauren Freeman szakmai tekintetben hitelesítette.

A lap szerint a most bejelentett kék gyémánt értékével kapcsolatban egyelőre csak nagyságrendi becslésre van lehetőség. Ehhez támpontot adhat az idén januárban a Petra Diamonds nevű vállalat által bejelentett, csaknem 42 karátos, rendkívül ritka kék gyémánt, melyet a híres dél-afrikai Cullinan-bányában találtak. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk , a lelet értéke a becslések szerint akár 40 millió dollár (kb. 13,8 milliárd forint) is lehet, és a szakértők már most a modern idők egyik legjelentősebb gyémántleleteként emlegetik.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
