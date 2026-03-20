Milliárdos értékű, ritka kék kő akadt horogra, szökőévente jó, ha egyszer megtörténik

A Lucara Diamond által kiadott sajtóközlemény szerint a kivételes lelet 36,92 karátos nagyságú. A kék gyémántok nagyon ritkák, különösen ekkora méretben. Emiatt különösen értékesek a gyémántpiacon – olvasható az Origo cikkében.

Rendkívül ritka, közel 37 karátos kék gyémántot talált az üzemeltető bányacég a botswanai Karowe bányában / Fotó: Lucara Diamonds

Kiváló minőséget képvisel a most megtalált kék gyémánt

A gyémántot kiváló minőségű, kék színű, IIb típusú kőként írták le, amelyet a Karowe bányában működő, úgynevezett röntgensugaras áteresztési (XRT) berendezések segítségével nyertek ki, raktározott kőzetanyag feldolgozása során. Ezen a rendkívüli kék gyémánton túl az év eddigi részében további öt, 100 karátnál nagyobb követ is sikerült kinyerni a raktározott anyag feldolgozásából.

William Lamb, a Lucara elnök-vezérigazgatója a következőt mondta a kék gyémánt megtalálásáról: „A Lucara örömmel jelenti be ennek a lenyűgöző, kiváló minőségű kék gyémántnak a megtalálását a Karowe bányában, ami ismét megerősíti e lelőhely különleges jelentőségét.” A bejelentést a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a társaság ásványvagyonért felelős alelnöke, Lauren Freeman szakmai tekintetben hitelesítette.

A lap szerint a most bejelentett kék gyémánt értékével kapcsolatban egyelőre csak nagyságrendi becslésre van lehetőség. Ehhez támpontot adhat az idén januárban a Petra Diamonds nevű vállalat által bejelentett, csaknem 42 karátos, rendkívül ritka kék gyémánt, melyet a híres dél-afrikai Cullinan-bányában találtak. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk , a lelet értéke a becslések szerint akár 40 millió dollár (kb. 13,8 milliárd forint) is lehet, és a szakértők már most a modern idők egyik legjelentősebb gyémántleleteként emlegetik.

