Káosz készül a repülőtereken, borul a menetrend: nincs elég kerozin, tömegével törlik a járatokat Európában is – senki se tudja, milyen útvonalak maradnak meg

Immár három hét eltelt azóta, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen. Bár Donald Trump gyors lefolyású háborút ígért, egyelőre még nem látszik a közel-keleti konfliktus vége. A légitársaságok már vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha az iparágat sújtó üzemanyaghiány alakulna ki, sokan ugyanis attól tartanak, hogy ez akár heteken belül bekövetkezhet, mivel az iráni háború veszélyezteti az ellátást és felhajtja az árakat.

A légi közlekedési ágazat legfontosabb szereplői szerint nincs arra biztosíték, hogy a következő hónap végén is rendelkezésre áll majd elegendő üzemanyag.

„Már most olyan terveken dolgozunk, amelyek különböző forgatókönyveket vázolnak fel arra, hogyan kezelnénk az üzemanyaghiányt” – nyilatkozta a Financial Timesnak Ben Smith, az Air France-KLM vezérigazgatója, aki szerint ez magában foglalja egyes ázsiai járatok számának csökkentését is arra az esetre, ha az Európába tartó visszaút üzemanyag-felvétele nehezebbé válna.

„Délkelet-Ázsia sokkal inkább függ a közel-keleti térségéből érkező üzemanyagtól, mint Európa. Európából tudunk üzemanyagot vinni, de amikor egy délkelet-ázsiai városba repülünk, előfordulhat, hogy a gépet már nem tudjuk visszarepíteni. És ha nincs üzemanyag, akkor nem lehet repülni” – fejtette ki Smith.

Hasonlóan látja a közeljövőt Kenton Jarvis, az easyJet vezetője is, aki szerint az üzemanyag-beszállítók csupán arról tudták biztosítani a légitársaságot, hogy a következő három hétre elegendő üzemanyag áll rendelkezésre. „De senki sem mondja azt nekünk, hogy hat hét múlva sem lesz semmilyen azonnali problémánk, mert erre nem hajlandók garanciát vállalni” – tette hozzá.

Egyes energiakereskedők úgy vélik, hogy a világ bizonyos részein elkerülhetetlen a repülőgép-üzemanyag hiánya. Szerintük bár néhány ország – köztük több európai állam – megfelelő tartalékokkal rendelkezik, a repülőgépeknek a célállomáson is tankolniuk kell, és nem tudnak annyi üzemanyagot magukkal vinni, amely elegendő lenne az odaútra és visszaútra egyaránt.