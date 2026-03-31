Tragikus szinten a német energiaárak, ezt már tényleg nem bírják, visszasírják az atomerőműveket, a franciák nevetnek rajtuk

A májusi német villamosenergia-árak jelenleg nagyjából négyszeresei a francia áraknak – ez rekordmértékű különbség. A jelenség hátterében elsősorban az iráni háború okozta földgázellátási zavarok állnak, amelyek tovább mélyítik a két ország energiapiaca között régóta meglévő szakadékot – írja a Bloomberg.

Míg Franciaországban az áram túlnyomó részét nukleáris erőművek és kisebb részben megújuló források biztosítják, ami stabil és viszonylag olcsó ellátást garantál, addig Németország a nukleáris reaktorok 2023-as leállítása óta sokkal inkább rá van utalva a fosszilis energiahordozókra – elsősorban a szénre és a gázra –, noha a megújulók aránya ott is jelentős.

Különösen a szélcsendes és borult estéken válik nyilvánvalóvá a különbség: ilyenkor Németországban gyakran szén- vagy gázerőműveknek kell beugraniuk a hiányzó áramtermelés pótlására, ami jelentősen felveri az árakat. A két piac közötti strukturális eltérés évek óta megfigyelhető, azonban a Közel-Keleten zajló háború még szembetűnőbbé tette.

Németország visszatérhet a szénhez

Németországban az energiacégek igyekeznek enyhíteni a háború árnövelő hatását: a dráguló gáz helyett egyre több szént használnak fel áramtermelésre. A lehetőségek azonban korlátozottak, hiszen az ország szénkivezetési programjában számos széntüzelésű üzemet bezártak. A berlini kormány most azt vizsgálja, hogy néhány tartalékban lévő széntelepet visszahozzon az aktív termelésbe, sőt akár korábban leállított blokkokat is újra üzembe helyezzen.

A francia–német árrés további szélesedéséhez hozzájárulhat az is, hogy tavasszal gyakran korlátozzák a Franciaországból kelet felé irányuló áramexportot a hálózati szűk keresztmetszetek miatt. Az exportkorlátozások miatt a felesleges francia áram nem tud távozni az országból, ami nem kedvez a francia áraknak, ugyanakkor emeli a szomszédos Németország árait is.

Kedden a májusi német áramtőzsdei szerződések 86,80 eurós megawattóránkénti árfolyamon forogtak, míg a francia megfelelő mindössze 22,06 eurós szinten állt az EEX-adatok szerint.