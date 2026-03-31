EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71%
BUX121 390,95 +0,51% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34%
95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Tragikus szinten a német energiaárak, ezt már tényleg nem bírják, visszasírják az atomerőműveket, a franciák nevetnek rajtuk

A májusi német áramárak jelenleg közel négyszer annyiba kerülnek, mint a francia piacon. Az iráni háború miatti gázellátási zavarok tovább mélyítették a két ország energiapiaca között húzódó szakadékot.
VG
2026.03.31, 16:38

A májusi német villamosenergia-árak jelenleg nagyjából négyszeresei a francia áraknak – ez rekordmértékű különbség. A jelenség hátterében elsősorban az iráni háború okozta földgázellátási zavarok állnak, amelyek tovább mélyítik a két ország energiapiaca között régóta meglévő szakadékot – írja a Bloomberg.

Németország villamosenergia-árai egyre drágábbak a franciáknál / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Míg Franciaországban az áram túlnyomó részét nukleáris erőművek és kisebb részben megújuló források biztosítják, ami stabil és viszonylag olcsó ellátást garantál, addig Németország a nukleáris reaktorok 2023-as leállítása óta sokkal inkább rá van utalva a fosszilis energiahordozókra – elsősorban a szénre és a gázra –, noha a megújulók aránya ott is jelentős.

Különösen a szélcsendes és borult estéken válik nyilvánvalóvá a különbség: ilyenkor Németországban gyakran szén- vagy gázerőműveknek kell beugraniuk a hiányzó áramtermelés pótlására, ami jelentősen felveri az árakat. A két piac közötti strukturális eltérés évek óta megfigyelhető, azonban a Közel-Keleten zajló háború még szembetűnőbbé tette.

Németország visszatérhet a szénhez

Németországban az energiacégek igyekeznek enyhíteni a háború árnövelő hatását: a dráguló gáz helyett egyre több szént használnak fel áramtermelésre. A lehetőségek azonban korlátozottak, hiszen az ország szénkivezetési programjában számos széntüzelésű üzemet bezártak. A berlini kormány most azt vizsgálja, hogy néhány tartalékban lévő széntelepet visszahozzon az aktív termelésbe, sőt  akár korábban leállított blokkokat is újra üzembe helyezzen.

A francia–német árrés további szélesedéséhez hozzájárulhat az is, hogy tavasszal gyakran korlátozzák a Franciaországból kelet felé irányuló áramexportot a hálózati szűk keresztmetszetek miatt. Az exportkorlátozások miatt a felesleges francia áram nem tud távozni az országból, ami nem kedvez a francia áraknak, ugyanakkor emeli a szomszédos Németország árait is.

Kedden a májusi német áramtőzsdei szerződések 86,80 eurós megawattóránkénti árfolyamon forogtak, míg a francia megfelelő mindössze 22,06 eurós szinten állt az EEX-adatok szerint.

Szénhidrogénhiány esetén jól jöhet az energiaszövetkezet – Debrecenben alakul az első
Nagyvállalati szereplők részvételével szövetkezeti formában működő energiaközösségek szervezésébe kezdett a VOSZ és az Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT). A jelentős energiamegtakarítással kecsegtető szövetkezetekből vármegyénként egyet kívánnak életre hívni, az első ilyen energiaközösség megalakítását a napokban jelentették be Debrecenben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
