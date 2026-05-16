Közel fél évszázad után tűnhet el a térképről a Nyugati téri felüljáró – fotók az építéséről

Már a közeljövőben elkezdődhetnek a pesti fonódó villamosprojekt II. ütemének előkészítési és tervezési folyamatai. A BKK idén tavasszal jelentette be, hogy elkészültek a Bajcsy-villamos első tervei. A projekt célja, hogy a Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével összekapcsolják a pesti villamosvonalakat. A fejlesztés által Angyalföld, Újpest, Újpalota és Rákosrendező térségéből is közvetlen, átszállásmentes kapcsolat jöhetne létre a belváros és Buda felé. A koncepció azonban nemcsak közlekedési, hanem városfejlesztési elemeket is tartalmaz: a javaslat szerint a Nyugati téren megszűnne a felüljáró, helyén pedig zöld közteret alakítanának ki.

A Nyugati téri monumentális felüljárót 1981. november 10-én adtak át. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

A Nyugati téri felüljáró elbontása az elmúlt években többször is felmerült

Ennek főként az az oka, hogy az eltelt mintegy 45 évben a városhasználat, a városról való gondolkodás alapvetően megváltozott. Tehát nem a szerkezetével van baj, hanem azzal, amit képvisel, az autóközpontú városi közlekedési szemlélettel:

A felüljáró építését még az észak-déli metróberuházásához kapcsolódva hagyták jóvá, mert akkoriban az volt az alapelv, hogy az autós felszíni közlekedésnek kell előnyt adni.

Úgy vélték, hogy a villamos helyett ott a metró, a gyors közlekedést pedig nem szabad lámpákkal akadályozni. A legjobb megoldásnak akkor azt tűnt, hogy a fő irányokat elválasszák egymástól, így a Nagykörút felett a Bajcsy-Zsilinszky út forgalmát egy felüljáróval vezették át a Váci útra.

Mostanra azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a gépkocsik akadálytalan haladását szolgáló alul- és felüljárók, valamint a belvárosi autópályák zajos és szennyezett levegőjű, egészségtelen városokat eredményeztek.

Az alábbi képen az egykori nevén Marx tér látható 1976-ban, még a felüljáró nélkül:

A Nyugati téri – vagy akkori nevén Marx téri – kétszer egysávos, 420 méter hosszú felüljárót még 1980-ban kezdték építeni, és 1981 novemberében adták át a forgalomnak. A felüljáró kialakítását összekapcsolták a Nyugati pályaudvar környezetének teljes megújításával, azaz az észak-déli metróvonal és a hatalmas aluljárórendszer építésével, annak mintegy utolsó fázisaként épült meg felüljáró.