Karácsony Gergely most már elkötelezett az olimpia mellett

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont.

Hozzátette: az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a – főleg közlekedést érintő – városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke beszámolójában azt mondta, hogy a magyar versenyzők jól helytálltak a februári milánó–cortinai téli olimpián, amelyen a legjobb eredmény a műkorcsolya páros negyedik helyezése volt. Ezután bejelentette: a következő hónapban először látogat Magyarországra Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, abból az alkalomból, hogy június 11–13-án Budapest ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének.

A főpolgármester tavaly beszélt először arról, hogy csak olyan olimpia megrendezése merülhet fel, amely mögött többségi társadalmi támogatottság van. Ezt úgy kívánják megteremteni, hogy a sport helyett arra koncentrálnak, hogyan tudja megmutatni magát Budapest a világnak.

Akkor kiemelte, hogy 2025 őszéig kellene dűlőre jutni abban, hogy Budapest megpályázza-e az olimpiát,

a lebonyolítás 2036-ban vagy 2040-ben is lehet, de 2044-re is csúszhat.

Egy biztos, Budapest a következő nyári európai játékokat célozza meg. Arról is beszélt, hogy előzetesen budapesti népszavazás kiírását tartja ideálisnak. Azt is mondta, hogy felmerülhet országos népszavazás is.

Kifogásolta, hogy a kormányzat szerinte nem teljesítette, amit a budapesti atlétikai világbajnokság megrendezésének támogatásához ígért, például az egészséges Budapest program forrásainak mintegy felét adta oda.

Karácsony Gergely tavaly decemberben azt mondta, hogy már csak ezért is új alapra kell helyezni Budapest és a kormány együttműködését, ha valóban az olimpia a cél. Ki kell nyitni a diákváros megépítését is, amiről 2026-ra meg kell állapodni, és akkor el tud készülni egy budapesti olimpia rajtjára.