Tizenhatmillió forintos keret a biztosítónál, a hatóság a cégre vár: ezt lehet eddig tudni a magyar utazási iroda csődjéről

Az Origo a cég ügyvezetője, Kovács Katalinra közlését ismerteti, aki szerint több tényező együttesen okozta a fizetésképtelenséget. Az egyik legfontosabb probléma az volt, hogy március végétől nem állt rendelkezésre a jogszabályok által előírt szakmai vezető, és a hatóság az új jelölteket nem fogadta el. Emiatt a Travel Teachers Kft. elveszítette utazásszervezői engedélyét. A másik fő ok a megnövekedett forgalomhoz kapcsolódó magasabb vagyoni biztosíték volt. A tulajdonos szerint a biztosító több mint tízmillió forintos letéti kötelezettséget írt elő, amelyet a vállalkozás már nem tudott teljesíteni. Eközben a cégvezető szerint továbbra is teljesítettek az utasok, partnerek felé.

Csődbe ment egy magyar utazási iroda, egyelőre várniuk kell a visszatérítésre az előlegfizetést már elvégző utasoknak (illusztráció)

Az EUB-nak egyelőre nem keletkezett fizetési kötelezettsége az utasok felé

Az ügy egyik legfontosabb kérdése, hogy az utasok mikor és mennyi pénzt kapnak vissza. Az EUB jelenlegi álláspontja szerint egyelőre nincs automatikus fizetési kötelezettsége, mert ehhez előbb a kormányhivatalnak hivatalosan is ki kell mondania a fizetésképtelenséget.

A várható folyamat a következő lehet:

Az utazási iroda benyújtja a szükséges dokumentumokat. A kormányhivatal hivatalosan megállapítja a fizetésképtelenséget. Az EUB megkezdi a visszatérítéseket.

A biztosító által vállalt fedezet összege 16,44 millió forint. Ez azonban nem személyenkénti limit, hanem teljes keretösszeg. Ez azt jelenti, hogy ha az utasok összes követelése meghaladja ezt az összeget, akkor a visszatérítések arányosan csökkenhetnek.

A cikk szerint nem „érkezési sorrendben” történik majd a kifizetés, tehát aki később jelentkezik, nem feltétlenül jár rosszabbul. Ugyanakkor elképzelhető, hogy egyes károsultak nem kapják vissza teljes befizetésüket.

Pánikra és bizalomvesztésre hivatkozik a cégvezető

Kovács Katalin szerint a közösségi médiában kialakult „lejárató és pánikkeltő” hangulat rontotta a helyzetet, hozzájárulva a fizetésképtelenség beálltához. Állítása szerint a tömeges visszatérítési igények likviditási válságot idéztek elő, miközben a cég még külföldi partnereitől is vár pénzeket. A cégvezető közlése szerint az iroda munkatársaitól is meg kellett válnia a kialakult helyzetben, így valamennyi feladatot egymaga végez.