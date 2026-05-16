A Fradi, az Újpest, a Honvéd és a Vasas sztárjai csapnak össze Balatonszemesen

Nagy hagyományú hazai labdarúgó klubok mérkőznek meg egymással Balatonszemesen a Pünkösdi All Star Tornán május 24-én, pünkösdvasárnap. A Ferencváros, az Újpest, a Honvéd és a Vasas öregfiú csapatai a balatonszemesi házigazdával is összemérik erejüket. A torna különlegessége, hogy visszahozza a magyar futball történetének egyik legnépszerűbb kezdeményezését, a kettős rangadókat. A közönség olyan legendákkal találkozhat testközelből, mint Keller József, Telek András, Mucha József, Bánki József, ifjabb Nyilasi Tibor, Kiss László, Mészöly Géza, Czvitkovics Péter, Tamási Zoltán, Kovács Zoltán, Szlezák Zoltán, Hamar István, Csehi Tibor, Souleymane Youla, Zana Norbert, Đorđe Kamber vagy Kovács Kálmán.

A kettős rangadók hangulatát hoznák vissza a rendhagyó helyszínen

Exkluzív futballtorna várja az érdeklődőket 2026. május 24-én, vasárnap 10:00 és 16:00 óra között Balatonszemesen a focipályán.

A nagy hagyományú hazai futballcsapatok öregfiú játékosai soha nem léptek még ilyen formában pályára: kettős rangadók lesznek, méghozzá nagypályán.

Aki valaha is volt kint a ’70-es, ’80-as években kettős rangadón a Népstadionban, soha nem felejti el azok különleges hangulatát. A kettős rangadó kifejezést a négy legkedveltebb fővárosi csapat,

a Ferencváros,

a Honvéd,

az Újpest

és a Vasas

olyan egymás elleni találkozóira alkalmazták, amelyeket egy napon, egymást követően rendeztek meg. Ezt hozza most vissza a balatonszemesi pünkösdi All Star Torna. A találkozó fényét tovább növeli, hogy mind a négy fővárosi csapat legendákkal lép majd pályára. Az esemény egyik sajátossága az is, hogy a nézők nemcsak szurkolhatnak az ikonoknak, hanem a mérkőzések előtt, között és után testközelből is találkozhatnak velük. Lehetőség lesz felidézni a régi meccsek emlékeit a sztárokkal beszélgetve, de dedikálásra, közös fotózásra is nyílik alkalom.

Ilyen formában még soha nem találkozott egymással a négy fővárosi klub öregfiúk csapat

- mondta el Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere.

A rendezvény ötletgazdája hozzátette: a pünkösdi focigála azért is unikális, mert csodaszép környezetben, a Balaton partján szurkolhat a közönség a leghíresebb focistáknak. Az is egyedinek számít, hogy vidéken, ráadásul egy kistelepülésen rendeznek meg egy ekkora szabású eseményt.