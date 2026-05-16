A forinterősödés lehet a Balaton legnagyobb vesztese

A Tisza-kormány hivatalba lépése előtt már látványos reakció érkezett a pénzpiacokról. Az állampapírpiacon jelentősen estek a hozamok, különösen a hosszabb lejáratoknál, miközben a forint is látványosan erősödött az euróval szemben.

A 355–360 forintos euróárfolyam négy éve nem látott szintet jelent, és sokan már arról beszélnek, hogy az új kormány iránti bizalom állhat a háttérben.

A forint erősödésének azonban nem csak pozitív hatásai lehetnek.

A G7 cikke szerint miközben a lakosság egy része örül annak, hogy külföldön olcsóbban vásárolhat vagy nyaralhat, ez komoly kihívást jelenthet a hazai turizmusnak, különösen a Balatonnak.

Egy erősebb forint gyakorlatilag azonnali, mintegy 10 százalékos „kedvezményt” adott azoknak, akik inkább Horvátországot, Olaszországot vagy akár Ausztriát választanák nyári úti célként.

A lap szerint több helyen idén is két számjegyű drágulás tapasztalható, ami már a rendszeresen visszajáró vendégeket is meglepi.

A Balaton sajátos helyzetben van. A tó továbbra is az egyik legnépszerűbb hazai úti cél, ugyanakkor egyre több család számolgatja, hogy ugyanannyi pénzből már külföldi nyaralás is kijöhet.

Korábban lapunknak a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke azt mondta, hogy nem minden szolgáltató találta meg a számításait a 2025-ös szezonban, de szerinte ennek főleg minőségi okai vannak.

„Akik megfelelő színvonalat kínáltak, jó árakkal dolgoztak, azok biztosan jó szezont tudhatnak maguk mögött” – fejtette ki Fekete Tamás.

Véleménye szerint a Balaton látogatói még mindig árérzékenyek, ezért is van széles választék az árazás tekintetében, ezt pedig a pihenni vágyók is érzékelik. „Az árak nem lettek annyira magasak, mint ahogyan azt az infláció megkövetelte volna” – tette hozzá. Azt is kiemelte, hogy emiatt sem jogos a hangulatkeltés a Balatonnal szemben.

A G7 cikke szerint több balatoni vállalkozó is gyengébb szezonról beszélt. Az idei nyár pedig még nehezebb lehet számukra:

a belföldi nyaralás drágább lett, miközben a külföldi utak a forinterősödés miatt vonzóbbá váltak.

Idén tavasszal a napsütéses időjárás sokakat csábított a Balaton partjára. A vendéglátóhelyek egy része is megnyitotta teraszait, sokan pedig egyszerűen csak a napsütést élvezni érkeztek a tóhoz. A Balaton ilyenkor különösen vonzó, hiszen a sekély vízfelület gyorsan reagál a melegedésre, a part menti hangulat pedig már március elején is igazi szezonérzetet tud adni.