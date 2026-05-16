Döbbenetes számokat közölt a MÁV: ennyiszer támadták már meg dolgozóikat idén – súlyos büntetés vár az elkövetőkre

Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV-csoport szombati közleményében. Míg 2025 január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV-csoport munkatársaira.

A leginkább érintett terület a vasút:

54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás.

Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során.

A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül kilenc alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A közlekedési cég arra figyelmeztetett, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény: a MÁV-csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más, az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat.

Mindig fellépnek az erőszakos utasok ellen

A MÁV-csoport kijelentette, hogy a jövőben is minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújt a bántalmazott kollégáknak. A felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett közel 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése a jegyvizsgálók részére.

A MÁV-csoport továbbra is folytatja a "Ha megütöd, leülöd!" kampányát, amely arra emlékezteti az utazóközönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény.

Hozzátették, a biztonság növelése érdekében szorosabban együttműködnek a rendőrséggel, és ahol lehetősége van, a helyi polgárőrszervezetekkel; a felügyeletük alá tartozó vagyonőri szolgálatokat pedig célzottan a legkritikusabb vonalszakaszokra vezénylik.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán azt közölte, hogy: „A közfeladatot ellátó munkatársaink elleni erőszak nem +indulat+, nem +vita+, hanem bűncselekmény. És erre zéró toleranciával reagálunk.”