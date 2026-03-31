Elindult a visszaszámláló: ha minden így marad, nem sok választja el a világot a 200 dolláros olajtól

Az olaj ára akár 150 vagy 200 dollárra is emelkedhet hordónként, ha a Hormuzi-szoros szinte teljes lezárása a következő hat-nyolc hétben is fennáll az iráni háborúval összefüggésben a FGE NexantECA energiapiaci tanácsadó cég szerint. Ez a lehetőség könnyen valósággá válhat, mert Washingtonban már azt mérlegelik, hogy úgy zárják le legfeljebb néhány héten belül az iráni háborút, hogy az energiafolyosó zárva marad, és egy későbbi időszakban nyitják meg, főként Európa és a Perzsa-öböl országainak képességére támaszkodva – írja az Origo.

Egyes előrejelzések szerint a Hormuzi-szoros zárva maradásával hetek múlva 200 dollárra kúszhat fel az olaj ára / Fotó: Jan Verhoog / AFP (illusztráció)

Százmillió hordónyi olaj esik ki hetente a piacról

A lap idézi Fereidun Fesharakit, a tanácsadó cég igazgatóságának elnökét, aki egy interjúban így fogalmazott: „Hetente 100 millió hordó, havonta pedig 400 millió hordó olaj nem folyik át a Hormuzi-szoroson. Tehát belátható időn belül a piaci veszteségek csillagászatiak lesznek.”

Az olaj ára kisebb megszakításokkal és mérsékelt csökkenésekkel emelkedett március folyamán az egész Közel-Keletet megrázó iráni háború, valamint a Hormuzi-szoros Irán általi lezárása miatt. A szoroson azóta

csak néhány hajó haladt át, azok is különalkuk keretében megfizetett busás összegek ellenében,

illetve magának Iránnak a kitermelését szállító olajtankerek, ami az adatok alapján az iráni olajexport folytonosságát mutatja.

Eközben a Perzsa-öböl többi termelője összességében napi több millió hordónyi olajszállítást állított le.

A határidős árfolyamok jelenleg is volatilisek, egy tankerhajó elleni újabb támadás megemelte az árakat, de Donald Trump elnök azon kijelentése, miszerint tanácsadóival egyeztet arról, hogy hajlandó befejezni a katonai csapásokat a vízi út zárva tartása mellett, növelte a kockázatvállalási hajlandóságot.

Ha ugyanis a csapások megszűnnek Irán ellen, feltehetően Teheránnak sem lesz oka megtámadni a Hormuzi-szoros hajóforgalmát – hozzá kell ugyanakkor tenni, hogy a teheráni vámterv alapján az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető hajókat Irán továbbra is ellenségesnek tekintené, de legalábbis feltartóztatná a szoros környékén.