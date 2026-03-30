Kongatják a vészharangot az olajipari vezetők: a világ még fel sem fogta, mekkora a baj – "Ilyen rosszat még sosem láttam"

Sötét képet festettek a világ legbefolyásosabb olaj- és gázipari vállalatainak vezérigazgatói az iráni háborúnak az energiaellátásra és a globális gazdaságra gyakorolt hosszú távú következményeiről. Szerintük a piac még mindig nem mérte fel pontosan, hogy milyen mértékű zavarokkal néz szembe az energiaellátás.

A cégvezetők Houstonban, az S&P Global éves CERAWeek energiakonferenciáján mérték fel a háború okozta helyzetet. Figyelmeztettek, hogy Ázsia és Európa üzemanyaghiánnyal fog szembesülni, ha a háború elhúzódik, és

az olajárak valószínűleg magasak maradnak még akkor is, ha a konfliktus véget ér, mivel minden országnak fel kell töltenie a kimerült tartalékaikat.

„Egyszerűen nem lehet napi 8-10 millió hordó olajat és a cseppfolyósított földgáz (LNG) körülbelül 20 százalékát kivonni a világpiacról anélkül, hogy az jelentős következményekkel járna” – hangsúlyozta Ryan Lance, a ConocoPhillips vezérigazgatója a konferencián.

Blokád alatt a közel-keleti olajmezők

Irán a Hormuzi-szoros lezárásával gyakorlatilag gazdasági blokád alá vette a közel-keleti olajtermelőket, és már egy törvénytervezet is készül Teheránban, amelyet a héten a parlament elé terjesztenek, és amelynek értelmében útdíjat, egyfajta vámot vetnének ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra.

Ez egyúttal hivatalossá tenné az iszlám állam szuverenitását a kulcsfontosságú hajózási útvonal felett, amelynek elismerését Teherán az amerikaiakkal folytatott közvetett tárgyalásokon követeli.

Sejk Navaf el-Szaba, a Kuwait Petroleum Corporation elnök-vezérigazgatója szerint azonban a szoros lezárásával és az Öböl menti államok energetikai létesítményei elleni támadásokkal nem csupán az érintett országokat vette célba, hanem az egész világ gazdaságát is túszul ejtette, aminek dominóhatása máris érezhető a globális ellátási láncban

Az energiatermelő létesítmények elleni támadások és a regionális termelési leállások miatt az olajárak három számjegyűre ugrottak. Szakértők szerint olyan olajválság várható, amely rosszabb lesz az 1970-es évekbelinél is, amikor az arab országok embargót hirdettek a Nyugat ellen, mert Izraelt támogatta az 1973-as háborúban.

Ilyen rosszat még sosem láttam

– mondta a CNBC-nek Paul Sankey, a Sankey Research független elemző alapítója. „A Hormuzi-szoros még sosem volt zárva, oda jutottunk, hogy azt de facto az irániak ellenőrzik. Hihetetlenül súlyos a helyzet” – tette hozzá.