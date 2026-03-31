Egy ország várta lélegzet-visszafojtva ezt a magányos tankert – két hónapja alig kaptak olajat

Miként a Világgazdaság oldalán megíruk, Kuba súlyos energiaválsággal küzd, ám Donald Trump három nappal ezelőtt bejelentett döntése nyomán kiköthetett Kubában az Anatolij Kolodkin nevű olajtanker, amely orosz eredetű olajat szállít, és amelyre égető szüksége van az országnak. Egyetlen tankernyi olaj még akkor sem tűnik feltétlenül nagy mennyiségnek, ha VLCC-hajóról van szó, de észszerű, fegyelmezett beosztással egyetlen hajórakománnyi nyersolaj is csodákra lehet képes – különösen, ha szigorú takarékoskodásra kényszerül az ország, mint most Kuba.

Az Anatolij Kolodkin olajtanker egy 2019-es felvételen / Fotó: Marine Traffice

Szabad lett az út az olajtanker előtt

Donald Trump hangsúlyozta, hogy bár a hajó és tulajdonosa (Szovcomflot) szankciók alatt áll, „nincs problémája” azzal sem, ha más országok is olajat juttatnak el Kubába, mondván, a lakosságnak szüksége van energiára, még ha ez a havannai vezetést is segíti. A szankcionált, az orosz árnyékflottához tartozó Anatolij Kolodkin tanker vasárnap Kuba keleti partjai közelében haladt, és hétfőn kikötött a szigetországban

A hajó a becslések szerint 650-730 ezer hordó nyersolajat szállít, amely a jelenlegi jegyrendszer mellett akár egy hónapig is fedezheti Kuba szükségleteit.

Az Egyesült Államok parti őrsége nem kapott utasítást a hajó feltartóztatására, noha erre lett volna lehetőség – írta a The New York Times amerikai tisztségviselőkre hivatkozva. Kuba három hónapja nem kapott olajszállítmányt, miután Washington leállította a venezuelai exportot, és vámfenyegetésekkel riasztotta el a többi beszállítót, köztük Mexikót is. Az ellátási hiány súlyos energiaválságot idézett elő: szigorú üzemanyag-korlátozás van érvényben, miközben ismétlődő áramszünetek sújtják a mintegy 10 milliós országot.

Január óta az első nagyobb olajszállítmányt kapja Kuba

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak tartott sajtótájékoztatón kitért a Kubába érkező olajtankerre is. Elmondta, hogy a kubai északi partvidéken fekvő Matanzas kikötőjébe futott be az Anatolij Kolodkin tartályhajó egy 100 ezer tonna nyersolajból álló humanitárius segélyszállítmánnyal – ez nagyjából 700 ezer hordónak megfelelő tömegmennyiség típustól függően, azaz a korábban a hajó rakományáról közölt becslés nagyjából helytálló lehet. Ez a mennyiség egyúttal a hajó maximális kapacitása. (Hozzá kell tenni, hogy Peszkov hétfői közlését akkor a hajózási adatok még nem támasztották alá, a Marine Traffic adatai szerint a hajó karibi idő szerint kedden reggel 6 óra körül ér céljához; ez mínusz 6 óra a közép-európai időhöz képest. Az eltérés oka alighanem az adatfrissítésben keresendő. Cikkünk készítésekor a hajó Kuba partjai közelében járt.)

Tárt karokkal fogadjuk. El sem tudjátok képzelni, mennyire szükségünk van arra az olajra

– mondta a francia közszolgálati rádió RFI-nek nyilatkozva Rosa Perez, egy 74 éves nyugdíjas a matanzasi kikötőben sétálva, mivel a házában ismét áramszünet volt. Több helybeli is hasonlóan örömét fejezte ki a hajó érkezése miatt, ám hozzátették: az csak afféle sebtapasz, hosszú távon nyilvánvalóan nem megoldás Kuba problémáira.