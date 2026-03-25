Az Egyesült Államok töri fel a saját kubai olajembargóját

Az összeomlás szélére került a kubai gazdaság az amerikai olajembargó miatt, a szigetország magánszektora számára azonban érkezik az Egyesült Államokból is üzemanyag – igaz, csupán minimális mennyiségben. A szigetország vár még orosz olajra is, azt azonban nem tudni, hogy az amerikai parti őrség engedi-e befutni a kubai kikötőbe az Anatolij Kolodkin tankert.

Az amerikai olajembargó még mélyebb válságba taszította a kubai gazdaságot / Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai kormány februárban adott engedélyt a kubai magánszektornak a venezuelai olaj importjára, hogy enyhüljön a szigetországot sújtó súlyos üzemanyaghiány, ami éppen a washingtoni olajblokád miatt alakult ki.

Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj amerikai kézbe vételével Kuba már sem olajat, sem pénzt nem kap Caracastól, és Donald Trump elnök vámokkal is megfenyegette azokat, akik energiahordozót szállítanak Kubába, sarokba szorítva ezzel Mexikót.

Az olajhiány miatt március közepén immár sokadszor ismét összeomlott a szigetország elektromos hálózata, a kialakult káosz utcai tiltakozásokhoz és erőszakos összecsapásokhoz vezetett.

A kubai kormány is kezdi megadni magát, a kommunista vezetés a gazdasági katasztrófa elhárítása érdekében megnyitná hanyatló gazdaságát az Egyesült Államokban és más országokban élő diaszpóra előtt, lehetővé tenné a számukra, hogy vállalkozásokat alapítsanak és ingatlanokat vásároljanak.

Washington a kubai magánszektort akarja erősíteni

A kubaiak 2021 óta nyithatnak és üzemeltethetnek saját vállalkozásokat, 2024-ben már a magánszektor adta a kiskereskedelmi és szolgáltatási szektor 55 százalékát. Ez az arány 2023-ban 44 százalék volt.

Üres benzinkút Havannában / Üres Fotó: AFP

Washington ezt a szektort akarja erősíteni: a Reuters tudósítása szerint amerikai források február vége óta mintegy 30 ezer hordó (4,8 millió liter) üzemanyagot szállítottak a szigetországba.

Ez a mennyiség gyakorlatilag elhanyagolható, alig tizede egy átlagos tanker kapacitásának

és töredéke annak, amire az országnak szüksége lenne, ami napi mintegy 100 000 hordó.

A brit hírügynökség szerint azonban a szállítási adatok azt bizonyítják, hogy az Egyesült Államokból érkező üzemanyag mennyisége hétről hétre nő.