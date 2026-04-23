Már hivatalosan az EU-s energiapiacon Ukrajna: pöröghet a biznisz, óriásit szakíthat Kijev – a rezsicsökkentésnek annyi, a lakosság beleroskad

Megszületett az a törvény Ukrajnában, amely rögzíti az ország áramhálózatának csatlakozását az EU energiapiacához. A dokumentumot április 20-án írta alá Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A törvény jogi átfogó keretet ad az országos árampiac páneurópai rendszerbe integrálásához. Ennek részeként elindul egy mechanizmus, amellyel összehangolhatók az áram vételének és eladásának árai és mennyiségei a tranzakció napján és a következő napon.

Van még mit fejleszteni az ukrán árampiacon / Fotó: AFP

A most írásba foglalt integráció már megtörtént

Mindazonáltal az integráció műszakilag már 2022. márciusában megtörtént, amikor Ukrajna villamosenergia-hálózatát fizikailag csatlakoztatták az európaihoz (ENTSO-E). A folyamat 2023 novemberének végén zárult le. A rendszer azonban a lezárulás ellenére továbbra is speciális üzemmódban működik – mutat rá egy orosz szaklap. Például most január 31-én az ENTSO-E jelentős forgalomkiesést tapasztalt, valamint azt, hogy az ukrán és a moldovai villamosenergia-rendszer levált az európairól az orosz támadások következményei miatt.

Az uniós és az ukrán energiapiacok egyesítése révén az ukrán villamosenergia-piac az EU belső piacának részévé vált, illetve részben még válik, ami a következőket jelenti.

Az ukrán vállalatok közvetlenül kereskedhetnek az árammal az európai partnereikkel.

Ukrajna csatlakozik a páneurópai kereskedési platformokhoz. Ez növeli a piac likviditását és segíti a kapacitások hatékonyabb kihasználását.

Egységesek a szabványok és az irányítás, a terület így európai mércével átláthatóvá válik.

Kötelezőek lesznek Ukrajnában az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökség (ACER) határozatai.

Fokozatosan el kell törölni az ukrajnai állami árplafonokat.

Megjelenik az energiaszegénység fogalma, vele pedig a kiszolgáltatott fogyasztókat védő mechanizmusok.

Ukrajna gyorsan segítséget kaphat Európától áramrendszere stabilizálásához. (E segítséget tagadta meg politikai okból Szlovákia.)

Ukrajna csatlakozik az európai kiegyenlítő platformokhoz.

Ukrajna és az EU közös cselekvési terveket dolgoz ki a válságok vagy infrastruktúrát érő támadások esetére.

A fenti törvény aláírásával Ukrajna 500 millió eurót kaphat az Ukrajnai Támogatási Program keretében.

Minden ukrán pénztárcája megérzi majd

A törvény talán legfontosabb rendelkezése az áramárplafonok eltörlése, ami 2027. május 1-jén lép hatályba. A korlátozások feloldása után a tőzsdei ár majd a tényleges kínálattal és kereslettel összhangban fog ingadozni. Volodimir Omelcsenko, a Razumkov Központ energiaprogramjainak vezetője már a törvény aláírása előtt figyelmeztetett, hogy

a törvény hatályba lépése után az ukrán lakosok áram- és gázárai az idén akár a negyedével is emelkedhetnek.

Az emelés persze fokozatos lesz, de a részletek nem ismertek. Kijev már kijelentette, hogy a piaci árképzés csak a vállalkozásoknak szól, a háztartásokat nem érinti.