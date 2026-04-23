Kiszivárgott: vészhelyzeti mentőcsomagot dolgozott ki az EU – már most óriási károkat szenvedett el az európai gazdaság az iráni háború miatt
Az Európai Unió több rendkívüli intézkedést is bejelentett, amelyek célja a gazdaság védelme az elszálló energiaköltségekkel szemben. A szerdán ismertetett vészhelyzeti mentőcsomagban megfogalmazott javaslatok rávilágítanak arra a nehéz gazdasági helyzetre, az iráni háború okoz Európának, amely csak nemrég lábalt ki az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben kialakult energiaválságból. Egyes iparágak már most a túlélésért küzdenek.
„Kevesebb mint öt éven belül immár másodszor fizetik meg az európaiak az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség árát” – közölte az Európai Bizottság az intézkedéseket részletező nyilatkozatában. Hozzátették, hogy az Unió a háború kezdete óta további 24 milliárd eurót költött energiaimportra a magasabb árak miatt, anélkül, hogy egyetlen extra energiamolekulához jutott volna – számolt be róla a CNN.
A tervek között szerepel egy páneurópai testület létrehozása, amely gyorsan azonosítaná a repülőgép-üzemanyag és a dízel esetleges hiányát, valamint koordinálná az üzemanyag-megosztást és a vészhelyzeti készletek felszabadítását az uniós tagállamok között. A Nemzetközi Energiaügynökség és az ACI Europe repülőtéri iparági szervezet egyaránt felhívta a figyelmet arra, hogy Európában – amely repülőgép-üzemanyagának mintegy 70 százalékát importálja – a következő hetekben hiány alakulhat ki ebből az energiahordozóból.
„Az uniós tagállamoknak emellett sürgősen fel kell függeszteniük a légi közlekedést terhelő adókat, hogy mérsékeljék az áremelkedés hatását” – mondta Olivier Jankovec, az ACI Europe főigazgatója az Európai Bizottság javaslataira reagálva. A tervek egyébként jövedelemtámogatást, energiapótlékokat és villamosenergia-adócsökkentéseket is tartalmaznak.
Az iráni háború okozta kínálatcsökkenés – amely már Ázsiát is súlyosan érinti – fokozatosan nyugat felé terjed. Még ha a lehetséges béketárgyalások a héten véget is vetnének a konfliktusnak, az európai gazdaságot ért károk egy része már bekövetkezett. A háztartásokat és vállalkozásokat sújtó nehézségek listája hétről hétre bővül: a magasabb üzemanyag- és élelmiszeráraktól a kevesebb és drágább repülőjáratokig.
A közlekedés, az élelmiszeripar és a vegyipar is bajban van
A német Lufthansa-csoport kedden jelentette be, hogy októberig 20 ezer járatot töröl menetrendjéből, hogy csökkentse a repülőgép-üzemanyag költségeit, amelynek ára az iráni konfliktus kitörése óta megduplázódott.
Egyes vállalkozások esetében az energiaválság hatása különösen súlyos. Az Európai Bizottság adatai alapján egyre több európai halász hagy fel a halászattal, mert a növekvő energia- és nyersanyagköltségek jelentősen rontották a jövedelmezőséget. A múlt héten az Európai Bizottság már aktivált egy válságmechanizmust, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy közvetlen pénzügyi támogatást nyújtsanak a halászoknak és halkereskedőknek.
A vállalkozásokat és a háztartásokat a műanyagok és tisztítószerek árának megugrása is sújthatja. A német BASF – a világ egyik legnagyobb vegyipari vállalata – számos termékének árát megemelte, az állati takarmányban használt hangyasavtól a háztartási tisztítószerekig, egyes esetekben több mint 30 százalékkal. A német és tágabb értelemben vett európai vegyipar továbbra is megrendeléshiánnyal küzd majd, és az üzemek nem lesznek képesek nyereségesen működni – tették hozzá. „Ennek következtében további termelésleállásokra és munkahelyek megszűnésére lehet számítani.”
„Európa valószínűleg recesszióba süllyed, ha az iráni háború az év első felében is elhúzódik, és az energiaellátási zavarok kiterjedtebbé válnak” – jósolta Neil Shearing, a Capital Economics vezető közgazdásza.
Nem csak az EU, a britek is szenvednek
A Nemzetközi Valutaalap már eddig is rontotta az euróövezet 21 országának idei gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését. A múlt heti frissített becslésekben az Egyesült Királyság növekedési kilátásait is jelentősen lefelé módosította. A briteknél az infláció a múlt hónapban december óta először emelkedett, amit az üzemanyagárak növekedése hajtott.
- Márciusban az élelmiszerek ára és a repülőjegyek ára is gyorsabb ütemben nőtt.
- Ráadásul a brit üzemanyag-kiskereskedők szerint a megugró árak miatt nőtt az üzemanyaglopások száma a benzinkutakon, beleértve az első alkalommal elkövetett eseteket is, ami a háztartásokra nehezedő pénzügyi nyomás erősödését tükrözi.
- A létfontosságú alapanyagokból is hamarosan hiány alakulhat ki.
A brit kormány a múlt hónapban ideiglenesen újraindított egy korábban leállított bioetanol-üzemet, hogy biztosítsa a szén-dioxid-ellátást, amely kulcsfontosságú az egészségügy és bizonyos élelmiszerek előállítása szempontjából. Az iráni háború miatt megugró földgázárak megzavarták az EU műtrágyagyártását, így a folyamat melléktermékének számító szén-dioxid importja is nehezebbé vált.
A földgázárak emelkedése az Egyesült Királyságban a villamosenergia árát is növelte, mivel a kettő szorosan összefügg. Szerdán Ed Miliband brit energiaügyi miniszter több intézkedést is bejelentett – köztük az iskolák tetőire telepített napelemek programjának bővítését és több megújulóenergia-projekt indítását közterületeken –, hogy ezzel is mérsékelni tudják a családok megnövekedett költségeit és növeljék a tiszta, hazai energia arányát.