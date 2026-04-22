Deviza
EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05% EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59% BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
iráni konfliktus
kerozin
kerozinhiány
Lufthansa

Kerozinválság: 20 ezer járatot töröl a Lufthansa, lehet, hogy lőttek az idei nyaralásnak

Az üzemanyagárak emelkedése miatt lépni kényszerül a légitársaság. A Lufthansa csoport idén húszezer járatot töröl. Ennek első hullámát már be is jelentette.
VG
2026.04.22, 08:08
Frissítve: 2026.04.22, 11:03

Az iráni háború és annak következményei a légi közlekedési szektort is egyre jobban érintik. A Lufthansa csoport a regionális leányvállalata, a CityLine megszüntetésével és jelentős átszervezésekkel októberig mintegy húszezer rövid távú járatot töröl. Ez a lépés csaknem 40 ezer tonna kerozin megtakarításának felel meg. Ez kulcsfontosságú, mivel az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kezdete óta megduplázódott.

Lufthansa légitársaság légi közlekedés, légiközlekedés kerozin, erozinhiány, üzemanyaghiány
A Lufthansa csoport idén húszezer járatot töröl / Fotó: PuzzlePix / Shutterstock

A Die Welt arról számol be, hogy az átalakításokkal csökken az egyre gazdaságtalanabbá váló rövid távú járatok száma. A Lufthansa kínálatát a nyári időszakban a hat központ – Frankfurt, München, Zürich, Bécs, Brüsszel és Róma – köré optimalizálják. Az utasok így továbbra is hozzáférhetnek a globális útvonalhálózathoz.

A légitársaság tájékoztatása szerint az első, naponta 120 járat törlését eredményező intézkedéseket hétfőn, május végéig bezárólag már végre is hajtották. A változtatásokban érintett utasokat már értesítették is erről.

Jelentős átszervezéseket jelentett be a Lufthansa

Ideiglenesen megszűnik a Frankfurt és a lengyelországi Bydgoszcz, illetve Rzeszów, valamint a norvégiai Stavanger közötti összeköttetés.

A Lufthasa csoporton belül tíz járatot más repülőtereken keresztül üzemeltetnek majd. Érintett:

  • Heringsdorf (Németország),
  • Cork (Írország),
  • Gdansk (Lengyelország),
  • Ljubljana (Szlovénia),
  • Rijeka (Horvátország),
  • Nagyszeben (Románia),
  • Stuttgart (Németország),
  • Trondheim (Norvégia),
  • Tivat (Montenegró),
  • Wroclaw (Lengyelország).

A Lufthansa a kapacitások csökkentése miatt a középtávú útvonaltervezését is felülvizsgálja. A részleteket terveik szerint április végén, május elején hozzák nyilvánosságra. A nyári menetrendben jelenleg szereplő járatok esetében a csoport nagyrészt stabil üzemanyag-ellátásra számít.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
