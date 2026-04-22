Kerozinválság: 20 ezer járatot töröl a Lufthansa, lehet, hogy lőttek az idei nyaralásnak
Az iráni háború és annak következményei a légi közlekedési szektort is egyre jobban érintik. A Lufthansa csoport a regionális leányvállalata, a CityLine megszüntetésével és jelentős átszervezésekkel októberig mintegy húszezer rövid távú járatot töröl. Ez a lépés csaknem 40 ezer tonna kerozin megtakarításának felel meg. Ez kulcsfontosságú, mivel az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kezdete óta megduplázódott.
A Die Welt arról számol be, hogy az átalakításokkal csökken az egyre gazdaságtalanabbá váló rövid távú járatok száma. A Lufthansa kínálatát a nyári időszakban a hat központ – Frankfurt, München, Zürich, Bécs, Brüsszel és Róma – köré optimalizálják. Az utasok így továbbra is hozzáférhetnek a globális útvonalhálózathoz.
A légitársaság tájékoztatása szerint az első, naponta 120 járat törlését eredményező intézkedéseket hétfőn, május végéig bezárólag már végre is hajtották. A változtatásokban érintett utasokat már értesítették is erről.
Jelentős átszervezéseket jelentett be a Lufthansa
Ideiglenesen megszűnik a Frankfurt és a lengyelországi Bydgoszcz, illetve Rzeszów, valamint a norvégiai Stavanger közötti összeköttetés.
A Lufthasa csoporton belül tíz járatot más repülőtereken keresztül üzemeltetnek majd. Érintett:
- Heringsdorf (Németország),
- Cork (Írország),
- Gdansk (Lengyelország),
- Ljubljana (Szlovénia),
- Rijeka (Horvátország),
- Nagyszeben (Románia),
- Stuttgart (Németország),
- Trondheim (Norvégia),
- Tivat (Montenegró),
- Wroclaw (Lengyelország).
A Lufthansa a kapacitások csökkentése miatt a középtávú útvonaltervezését is felülvizsgálja. A részleteket terveik szerint április végén, május elején hozzák nyilvánosságra. A nyári menetrendben jelenleg szereplő járatok esetében a csoport nagyrészt stabil üzemanyag-ellátásra számít.