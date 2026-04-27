Az Egyesült Államok drónokkal és helikopterekkel készül újranyitni a Hormuzi-szorost – hónapokig tarthat az aknamentesítés
Az amerikai haditengerészet vegyes eszközökkel – köztük víz alatti és felszíni drónokkal, valamint szonáros helikopterekkel – végezné el a Hormuzi-szoros aknamentesítést, miközben a régi típusú aknavadász hajók többségét már kivonták a szolgálatból. Szakértők szerint az aknák felderítése akár hetek alatt megtörténhet, de a teljes semlegesítés és a terület biztonságossá nyilvánítása hónapokat, akár fél évet is igénybe vehet.
A művelet célja, hogy a kereskedelmi hajók ismét biztonságosan használhassák a szorost. A katonai lépések mellett diplomáciai mozgás is zajlik. Irán közvetítőkön keresztül egy háromlépcsős tárgyalási tervet juttatott el az Egyesült Államokhoz, amelynek alapján hajlandó lenne új tárgyalásokat kezdeni.
Az első szakasz kizárólag a háború lezárására és megfelelő garanciák megszerzésére összpontosítana, hogy ne folytatódjanak a katonai műveletek Irán és Libanon ellen. Teherán szerint ebben a fázisban semmilyen más kérdés nem kerülhet szóba. Amennyiben itt megállapodás születik, a második szakaszban
Omán közreműködésével tárgyalnának a Hormuzi-szoros háború utáni ellenőrzéséről és jövőbeli státuszáról.
A harmadik, záró szakaszban csak ezt követően kerülhetne napirendre Irán nukleáris programja. Az iráni fél hangsúlyozza: nem hajlandó erről tárgyalni, amíg az első két lépcső nem zárul sikerrel. Ha Washington elfogadja ezt a keretet, Teherán készen áll a következő fordulóra.
Április 11-én már tartottak egy magas szintű találkozót Iszlámábádban, ahol az iráni delegációt Baker Kalibaf parlamenti elnök, az amerikait pedig JD Vance alelnök vezette. A felek azonban számos ellentmondás miatt nem jutottak megállapodásra a konfliktus hosszú távú rendezéséről. A jelenleg érvényben lévő tűzszünetet meghosszabbították, az esetleges újabb tárgyalási forduló részletei azonban egyelőre nem ismertek.
Fontos lenne kinyitni a Hormuzi-szorost
A fejlemények a hosszabb ideje tartó amerikai-izraeli–iráni háború részei, amelynek középpontjában a Hormuzi-szoros áll: a világ egyik legkritikusabb pontja, amelyen keresztül naponta átlagosan 20 millió hordó olaj és olajtermék halad át.
A tartós konfliktus eddig példátlan energiaellátási sokkot okozott a világpiacon: jelentős olajszállítmányok maradtak ki, ami növelte az inflációs nyomást több országban, és aggodalmakat váltott ki a globális gazdasági lassulás lehetőségével kapcsolatban. A szoros kapcsán fontos megemlíteni, hogy jelentősége messze túlmutat az energiahordozókon.
- A globális tengeri műtrágya-kereskedelem egyharmada halad át rajta. A Perzsa-öböl országai (Katar, Szaúd-Arábia, Bahrein) a nitrogénalapú műtrágyák (urea, ammónia) nagy exportőrei.
- Katar adja a világ héliumtermelésének 30-36 százalékát a földgázfeldolgozás melléktermékeként. A szoros lezárása miatt a termelés jócskán visszaesett, ami már most hiányt okoz a félvezetőgyártásban, az MRI-készülékekben, a tudományos műszerekben és az űrkutatásban.
- Emellett jelentős mennyiségű LPG, petrolkémiai alapanyagok és alumínium halad át a szoroson.
A Hormuzi-szoros blokádja zavart okoz az európai, különösen a német alumíniumpiacon is: ellátási hiányok, rekordközeli árak és potenciális termeléskiesések fenyegetik az autóipart, az építőipart és a beszállítói láncokat.
A válság nemcsak a kész alumínium, hanem a gyártáshoz szükséges timföld piacát is érinti. A Perzsa-öböl térségében működő kohók nagymértékben importra szorulnak, miközben az Egyesült Arab Emírségek egyik kulcsüzemét iráni rakéták érték, más létesítmények pedig csökkentett kapacitással működnek. Ez további termeléscsökkenést vetít előre.
Hiába ígérte Trump a fúrás fellendítését, az amerikai olajtermelés nem nő akkorát, hogy lenyomja az árakat
Az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatt négyéves csúcs közelében az olajár, de ezen a legnagyobb termelő Egyesült Államok nem tud segíteni a kibocsátás fokozásával. Bár Donald Trump az elnökválasztási kampányban az amerikai olajtermelés felfuttatását ígérte, ez azóta se következett be, és nem is fognak újabb projektekbe kezdeni a cégek, ha az olaj ára nem marad tartósan száz dollár felett.