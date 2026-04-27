Az Egyesült Államok drónokkal és helikopterekkel készül újranyitni a Hormuzi-szorost – hónapokig tarthat az aknamentesítés

Az amerikai haditengerészet vegyes eszközökkel – köztük víz alatti és felszíni drónokkal, valamint szonáros helikopterekkel – végezné el a Hormuzi-szoros aknamentesítést, miközben a régi típusú aknavadász hajók többségét már kivonták a szolgálatból. Szakértők szerint az aknák felderítése akár hetek alatt megtörténhet, de a teljes semlegesítés és a terület biztonságossá nyilvánítása hónapokat, akár fél évet is igénybe vehet.

Katonai előkészületek és diplomácia párhuzamosan: mi történik a Hormuzi-szorosnál? / Fotó: AFP

A művelet célja, hogy a kereskedelmi hajók ismét biztonságosan használhassák a szorost. A katonai lépések mellett diplomáciai mozgás is zajlik. Irán közvetítőkön keresztül egy háromlépcsős tárgyalási tervet juttatott el az Egyesült Államokhoz, amelynek alapján hajlandó lenne új tárgyalásokat kezdeni.

Az első szakasz kizárólag a háború lezárására és megfelelő garanciák megszerzésére összpontosítana, hogy ne folytatódjanak a katonai műveletek Irán és Libanon ellen. Teherán szerint ebben a fázisban semmilyen más kérdés nem kerülhet szóba. Amennyiben itt megállapodás születik, a második szakaszban

Omán közreműködésével tárgyalnának a Hormuzi-szoros háború utáni ellenőrzéséről és jövőbeli státuszáról.

A harmadik, záró szakaszban csak ezt követően kerülhetne napirendre Irán nukleáris programja. Az iráni fél hangsúlyozza: nem hajlandó erről tárgyalni, amíg az első két lépcső nem zárul sikerrel. Ha Washington elfogadja ezt a keretet, Teherán készen áll a következő fordulóra.

Április 11-én már tartottak egy magas szintű találkozót Iszlámábádban, ahol az iráni delegációt Baker Kalibaf parlamenti elnök, az amerikait pedig JD Vance alelnök vezette. A felek azonban számos ellentmondás miatt nem jutottak megállapodásra a konfliktus hosszú távú rendezéséről. A jelenleg érvényben lévő tűzszünetet meghosszabbították, az esetleges újabb tárgyalási forduló részletei azonban egyelőre nem ismertek.

Fontos lenne kinyitni a Hormuzi-szorost

A fejlemények a hosszabb ideje tartó amerikai-izraeli–iráni háború részei, amelynek középpontjában a Hormuzi-szoros áll: a világ egyik legkritikusabb pontja, amelyen keresztül naponta átlagosan 20 millió hordó olaj és olajtermék halad át.