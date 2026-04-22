Deviza
EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05% EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59% BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Barátság kőolajvezeték
Németország
Oroszország
olajszállítás

Moszkva kimondta, már hivatalos: vége az orosz–német Barátságnak, kazah olaj nélkül marad Berlin

Oroszország május 1-jétől leállítja a kazah olaj Németországba történő szállítását a Barátság vezetéken, ami komoly figyelmeztetés Berlinnek és az egész európai energiapiacnak. A kazah olaj hiányában Németország elesik az egyik legfontosabb alternatív nyersolajforrástól, amelyre az orosz import visszaszorítása után egyre nagyobb szüksége volt.
VG
2026.04.22, 19:11
Frissítve: 2026.04.22, 19:20

Most már hivatalos: Oroszország május 1-jétől leállítja a kazah olaj Németországba történő szállítását a Barátság vezetéken keresztül, ami újabb érzékeny fejlemény az európai energiapiacon. A döntés különösen azért figyelemre méltó, mert a vezeték az egyik legfontosabb útvonal volt a kazah nyersolaj német finomítókhoz történő eljuttatásában, miközben Európa továbbra is próbálja csökkenteni az orosz energiahordozóktól való függését.

Moszkva kimondta: vége az orosz–német Barátságnak, kazah olaj nélkül marad Berlin / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az orosz miniszterelnök-helyettes, Alekszandr Novak szerdán közölte, hogy a korábban Németország felé irányuló mennyiségeket más útvonalakra terelik át, amit „technikai lehetőségekkel” indokolt. Az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint a változás azonnali hatállyal, május elejétől lép életbe.

A Barátság vezeték évtizedek óta stratégiai szerepet játszik Közép-Európa és Németország olajellátásában. A kazah nyersolaj Oroszországon keresztül, a Transznyefty vezetékrendszerén halad át, majd Fehéroroszországon keresztül jut el Németországba. Bár nem orosz eredetű olajról van szó, a szállítási infrastruktúra teljes egészében Moszkva ellenőrzése alatt áll – számolt be róla a Kyiv Post.

Kazahsztán energiaügyi minisztere korábban már jelezte, hogy informális értesítést kaptak arról: májusban nem lesz lehetőség a Druzhba-vezetéken történő szállításra. 

A tárcavezető szerint a fennakadás hátterében valószínűleg az orosz infrastruktúrát ért közelmúltbeli támadások állhatnak.

A német finomítók számára ez nem elhanyagolható kérdés. 2025-ben Kazahsztán mintegy 2,1 millió tonna olajat szállított Németországba ezen az útvonalon, 2026-ra pedig 2,5 millió tonnára akarták növelni a mennyiséget. Ez különösen fontos volt azóta, hogy Berlin fokozatosan leépítette közvetlen orosz olajimportját, és alternatív forrásokat keresett.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról , ha leáll a szállítás a Barátság-vezeték északi vonalán, az nagy problémákat okozhat az európai és elsősorban a német üzemanyag-ellátásban. Az Európai Unió olajimportjának 12,2 százaléka Kazahsztánból érkezik, a közel-keleti szállítások pedig szintén leálltak. A nagy beszállítók közül már csak Norvégiára és Amerikára számíthat a kontinens, azonban a kapacitások ezen a vonalon is végesek.

A Barátság vezetéken keresztül érkező kőolaj a schwedti PCK olajfinomítót látja el Kazahsztánból érkező kőolajjal, amely megközelítőleg a termelés 18 százalékát adja. Az innen származó üzemanyag hajtja Brandenburg tartomány (Berlin városa is itt található) gépjárműveinek 90 százalékát.

Magyarországra pedig visszatért a Barátság

Megérkeztek a Barátság vezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok Ukrajnába, erről a JSC Ukrtransnafta értesítette a Molt szerda délután. „A mai napon délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a Barátság vezetékrendszeren. A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítása utáni első kőolajszállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába” – közölte a magyar olajipari társaság szerdán a Budapesti értéktőzsde honlapján. 

Ukrajna megkezdte az olaj továbbítását a Barátság kőolajvezetéken, és a szlovákiai szállítások várhatóan csütörtökön indulnak újra – tájékoztatott Denisa Sakova. A miniszter elmondta, hogy az ukrán üzemeltető, az Ukrtransznafta megerősítette, hogy megkezdte a Barátság kőolajvezeték „feltöltését és nyomás alá helyezését”, így a Szlovákiába irányuló szállítások várhatóan csütörtök reggel újraindulnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
