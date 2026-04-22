Moszkva kimondta, már hivatalos: vége az orosz–német Barátságnak, kazah olaj nélkül marad Berlin

Most már hivatalos: Oroszország május 1-jétől leállítja a kazah olaj Németországba történő szállítását a Barátság vezetéken keresztül, ami újabb érzékeny fejlemény az európai energiapiacon. A döntés különösen azért figyelemre méltó, mert a vezeték az egyik legfontosabb útvonal volt a kazah nyersolaj német finomítókhoz történő eljuttatásában, miközben Európa továbbra is próbálja csökkenteni az orosz energiahordozóktól való függését.

Moszkva kimondta: vége az orosz–német Barátságnak, kazah olaj nélkül marad Berlin / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az orosz miniszterelnök-helyettes, Alekszandr Novak szerdán közölte, hogy a korábban Németország felé irányuló mennyiségeket más útvonalakra terelik át, amit „technikai lehetőségekkel” indokolt. Az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint a változás azonnali hatállyal, május elejétől lép életbe.

A Barátság vezeték évtizedek óta stratégiai szerepet játszik Közép-Európa és Németország olajellátásában. A kazah nyersolaj Oroszországon keresztül, a Transznyefty vezetékrendszerén halad át, majd Fehéroroszországon keresztül jut el Németországba. Bár nem orosz eredetű olajról van szó, a szállítási infrastruktúra teljes egészében Moszkva ellenőrzése alatt áll – számolt be róla a Kyiv Post.

Kazahsztán energiaügyi minisztere korábban már jelezte, hogy informális értesítést kaptak arról: májusban nem lesz lehetőség a Druzhba-vezetéken történő szállításra.

A tárcavezető szerint a fennakadás hátterében valószínűleg az orosz infrastruktúrát ért közelmúltbeli támadások állhatnak.

A német finomítók számára ez nem elhanyagolható kérdés. 2025-ben Kazahsztán mintegy 2,1 millió tonna olajat szállított Németországba ezen az útvonalon, 2026-ra pedig 2,5 millió tonnára akarták növelni a mennyiséget. Ez különösen fontos volt azóta, hogy Berlin fokozatosan leépítette közvetlen orosz olajimportját, és alternatív forrásokat keresett.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról , ha leáll a szállítás a Barátság-vezeték északi vonalán, az nagy problémákat okozhat az európai és elsősorban a német üzemanyag-ellátásban. Az Európai Unió olajimportjának 12,2 százaléka Kazahsztánból érkezik, a közel-keleti szállítások pedig szintén leálltak. A nagy beszállítók közül már csak Norvégiára és Amerikára számíthat a kontinens, azonban a kapacitások ezen a vonalon is végesek.