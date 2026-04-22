Itt a Mol bejelentése: már csütörtökön érkezhet orosz olaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken
Megérkeztek a Barátság vezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok Ukrajnába. Erről a JSC Ukrtransnafta értesítette a Molt. „A mai napon délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a Barátság-vezetékrendszeren. A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítása utáni első kőolajszállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába” – közölte a magyar olajipari társaság szerdán a Budapesti értéktőzsde honlapján.
Szlovákiába is érkezhet az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül
Ukrajna megkezdte az olaj továbbítását a Barátság kőolajvezetéken, és a szlovákiai szállítások várhatóan csütörtökön indulnak újra – írja a The Guardian Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter tájékoztatása alapján. A miniszter elmondta, hogy az ukrán üzemeltető, az Ukrtransznafta megerősítette, hogy megkezdte a Barátság kőolajvezeték „feltöltését és nyomás alá helyezését”, így a Szlovákiába irányuló szállítások várhatóan csütörtök reggel újraindulnak.
Denisa Saková, HLAS szociáldemokrata párt tagja Facebookon szerdán arról írt, hogy az Ukrtransznaft tájékoztatása szerint szerda reggel megkezdődött az ukrán oldalon lévő Barátság kőolajvezeték préselése és feltöltése Fehéroroszországból. A szivattyúzás és az ellátmány várható újraindítása Szlovákiában csütörtökön reggel lesz.
Mol: befejezték a javítást, vége a vis maiornak
Korábban a Mol azt közölte, hogy befejeződött a javítás a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán.
A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a vezeték javítása befejeződött, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én, 18:00 órakor megszűntek. Az akkori tájékoztatás szerint az ukrán vezetéki társaság készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be szerdán a magyar kőolajipari cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
A kőolaj azért nem érkezett január 27. óta a Barátság kőolajvezetéken, mert orosz támadás ért egy tartályt, amely a vezeték közelében volt. Ugyanakkor
- az ukrán fél azt állította, hogy az olajat műszaki okokból nem tudja továbbítani,
- míg a magyar és a szlovák kormány határozott álláspontja szerint ez a műszaki ok nem létezett.
Az Orbán-kormány és Pozsony szerint valójában Zelenszkij legfelsőbb köreiben döntöttek a tranzit leállításáról. A gyanút igazolta az is, hogy a Mol iparági forrásból is úgy értesült, hogy újraindítható a szállítás, olyannyira, hogy hazai országgyűlési választásokat követően már két nappal hirtelen megjavult a vezeték.
Az EU nagykövetei támogatták az Oroszország elleni szankciók huszadik csomagját
Röviddel az újraindítást követően a Brüsszelben ülésező EU-nagykövetek meg is állapodtak a 20. szankciós csomagról és az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről, amit Magyarország és Szlovákia blokkolt, és ami Ukrajna finanszírozási igényeinek kétharmadát fedezi 2026-ban és 2027-ben, miközben az ország igyekszik elhárítani az orosz inváziót.
„Ma mind a 90 milliárd eurós ukrán hitel, mind a 20. szankciócsomag felkerült az uniós nagykövetek napirendjére, és a Coreper (Állandó Képviselők Bizottsága) szintjén is jóváhagyták őket – mondta az EU Tanácsa ciprusi elnökségének szóvivője április 22-én. – Ezután írásbeli eljáráson keresztül kerülnek végleges elfogadásukra a Tanács által” – tette hozzá. Az Európai Unió 27 tagállama várhatóan csütörtök délutánig aláírja a megállapodást – tette hozzá a ciprusi elnökség szóvivője.
Megszólalt Ukrajna
„Teljesítettük az összes vállalásunkat. Mindent megtettünk... és az infrastruktúrát helyreállítottuk – mondta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. – Most együtt kell továbblépnünk, hogy Ukrajna megkaphassa a kölcsönt.”
Mint ismert, Németországot külön tájékoztatták, hogy májustól nem érkezik kazah nyersolaj a PCK Schwedt finomítójába. Iparági források kedden azt mondták, hogy Oroszország május 1-jétől leállítja a kazahsztáni olajexportot a Druzsba vezetéken keresztül, ami közvetlenül érintené a PCK-t, Németország egyik legnagyobb finomítóját.
A Druzsba, ami magyarul barátságot jelent, napi 1,2-1,4 millió hordó kapacitású vezeték, de ezt lehetőség van napi 2 millió hordóra növelni. A szállítás ennek töredékére csökkent a nyugati szankciók, valamint a dróntámadások okozta ismételt fennakadások miatt.