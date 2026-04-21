Putyin lépett: napokon belül vége a Barátságnak, Európa legnagyobb gazdasága olaj nélkül marad

Egyre feszültebb a helyzet Oroszország és Európa között. Moszkva pert indított a befagyasztott orosz vagyon miatt, és hamarosan leállítja a kazah olaj tranzitját is. Ez a Barátság kőolajvezetéken zajlott, de nem azon az ágán, amelyet ígérete szerint Ukrajna most újraindít Magyarország és Szlovákia számára, hogy megkaphassa az EU pénzét.

Európa egy újabb kőolajforrástól esik el, a Hormuzi-szoros pedig továbbra is blokád alatt áll.

Exkluzív olajhír érkezett

Oroszország május 1-jétől leállítja a Kazahsztánból Németországba irányuló olajexportot a Barátság kőolajvezetéken keresztül − nyilatkozta a Reutersnek három, nevük elhallgatását kérő, egymástól független iparági forrás. A módosított exportmenetrendet Kazahsztán és Németország már meg is megkapta.

Oroszország és Németország diplomáciai és gazdasági kapcsolatai az orosz–ukrán háború kitörését követően romlottak meg, mivel a német kormány nyíltan Kijevet támogatja.

A Kreml egyelőre nem válaszolt

Az orosz energiaügyi minisztérium egyelőre nem közölt az üggyel kapcsolatos tájékoztatást, és Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője is úgy nyilatkozott, hogy nem tud olyan lépésekről, melyek az olajexport leállítását céloznák:

Megpróbálok utánajárni

− válaszolta röviden újságíróknak szokásos napi sajtótájékoztatóján.

Németország 2022-ben vagyonkezelés alá helyezte Oroszország legnagyobb olajtermelő cégének, a Rosznyeftynek a helyi leányvállalatait, ami teljesen felborította az évtizedek óta fennálló orosz–német üzleti kapcsolatokat.

A helyzet tovább eszkalálódott, amikor az Egyesült Királyság nemrégiben ismét egy tetemes összeget, 752 millió fontot utalt át Ukrajna számára a G7-ek által befagyasztott orosz vagyon hozamaiból.

A befagyasztott orosz vagyon lefoglalása miatt hatalmas per készül Oroszország és Európa között, melynek tétje 201 milliárd euró. Az orosz központi bank hatásköri túllépéssel, valamint az uniós jog megsértésével vádolja az Európai Tanácsot a lefoglalt kintlévőségek miatt.

Fontos ellátási útvonal szűnik meg

A kazah olaj exportja Németországba az Oroszországon és Lengyelországon keresztül haladó Barátság kőolajvezetéken történik. 2025-ben a beérkező olaj mennyisége megközelítőleg 2,146 millió tonna volt, ami napi 43 ezer hordónak felel meg. Ez 2024-hez képest 44 százalékos emelkedés.

A szállítások a háború kitörése óta már többször megszakadtak, mivel Ukrajna folyamatosan támadja a gáz- és olajvezeték-rendszereket, illetve azok infrastruktúráját

− mutat rá a Reuters.