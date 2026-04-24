Óriási bajban lehet Marc Zuckerberg: több ezer főt akar kirúgni a Meta egy belső körlevél szerint – akár még további elbocsátások is jöhetnek

A Meta újabb nagyszabású leépítésre készül: a vállalat belső körlevele szerint a dolgozók 10 százalékától, vagyis mintegy 8 ezer embertől válhat meg, miközben további 6 ezer nyitott pozíció betöltését is leállítja. Mark Zuckerberg minden korábbinál agresszívebben csoportosítja át a forrásokat a mesterséges intelligencia fejlesztésére, miközben a cég egyre nagyobb nyomás alatt próbálja felvenni a versenyt az OpenAI-jal, a Google-lel és az Anthropickal.

Óriási bajban lehet Marc Zuckerberg: több ezer főt akar kirúgni a Meta egy belső körlevél szerint – további leépítés is jöhet / Fotó: Hans Lucas via AFP

A csütörtökön kiküldött belső tájékoztató szerint az elbocsátások május 20-án kezdődnek. A Bloomberg elsőként számolt be a tervekről, amelyek a Meta idei több kisebb leépítési hullámát követik. A vállalat hivatalosan továbbra is a „hatékonyság javításával” indokolja a lépéseket, a háttérben azonban egyértelműen az áll, hogy Zuckerberg az MI-versenyben próbál felzárkózni – írja a CNBC.

A Meta az elmúlt években már több hullámban csökkentette a létszámot.

A metaverzumhoz kapcsolódó projekteken dolgozó munkatársak mintegy 10 százalékát küldték el januárban,

ami körülbelül ezer embert jelentett a Reality Labs üzletágban. Márciusban újabb több száz dolgozót bocsátottak el a Facebook, a Reality Labs, az értékesítés és a globális működés területéről.

A vállalat emellett a külsős beszállítók szerepét is csökkenti. A tartalommoderálás egy részét korábban alvállalkozók végezték, ezt azonban egyre inkább mesterséges intelligenciára bízza a Meta. Ez nemcsak költségcsökkentést jelent, hanem azt is, hogy a cég a működés szinte minden területén automatizálást próbál bevezetni.

A legfrissebb éves jelentés szerint a Meta 2025 végén világszerte 78 865 embert foglalkoztatott, szemben a 2022 végi 86 482 fővel. A járvány utáni technológiai fellendülés idején a vállalat gyors ütemben bővítette az állományát, most azonban ennek jelentős részét visszavágja. Ha a mostani 8 ezres leépítés teljes egészében megvalósul, a létszám újabb jelentős szinttel csökkenhet.

AI-nagyhatalommá kell tenni a Metát

Zuckerberg első számú célja jelenleg az, hogy a Meta erősebb szereplő legyen a mesterséges intelligencia piacán. A cég a hónap elején mutatta be első jelentősebb új MI-modelljét azóta, hogy nagy költséggel megszerezte a Scale AI korábbi vezetőjét, Alexandr Wangot. Ez azt jelzi, hogy a vállalat nem pusztán fejlesztési versenyt fut, hanem vezető pozíciót akar kiépíteni egy olyan piacon, ahol jelenleg más szereplők diktálják a tempót.