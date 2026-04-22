Itt a második hullám: félezer munkavállalóját rúgja ki Erdély egyik legnagyobb ipari cége, a Samsung egyik beszállítója

A csökkenő exportmegrendelések miatt újabb súlyos leépítésbe kezdett az erdélyi iparvállalat, a RAAL. A cég több száz dolgozót bocsát el.
2026.04.22, 13:00
Frissítve: 2026.04.22, 13:21

Ötszáz dolgozót bocsát el egy erdélyi iparvállalat, a RAAL SA – írta a Profit.ro a Beszterce-Naszód megyei munkaerő-elhelyezési ügynökség (AJOFM) tájékoztatása alapján.

A vállalat főleg exportra termel, ügyfelei közé tartozik a John Deere, a Class és a Samsung / Fotó: Raal Bistrita

„Jelenleg a felmondási idejüket töltik, (…) utána a többségük valószínűleg munkanélküli lesz” – nyilatkozta Angela Koos, az AJOFM igazgatója. Hozzátette, hogy idén ez már a második kollektív elbocsátás a vállalatnál, az év elején 250 munkavállalót küldtek el. A cégvezetés az elbocsátásokat a csökkenő megrendelésekkel indokolta.

A besztercei székhelyű RAAL a második legnagyobb munkáltató az erdélyi megyében. A Besztercén és Porgóprundon (Prundu Bargaului) egy-egy gyárat működtető cég hűtéstechnikai rendszereket és rozsdamentes acélból, illetve alumíniumötvözetből készült hőcserélőket gyárt. 

A vállalat főleg exportra termel, ügyfelei közé tartozik a John Deere, a Class és a Samsung.

Az 1991-ben alapított RAAL 2023-ban még 383,051 millió lej (mintegy 27 milliárd forint) árbevétel mellett 262 ezer lej (közel 19 millió forint) nettó nyereséget termelt, 2024-ben azonban a bevételei kb. 26 százalékkal, 283,984 millió lejre (mintegy 20 milliárd forint) csökkentek, s 29,243 millió lej (mintegy 2 milliárd forint) veszteséggel zárta az évet. 

2019-ben még 2428 embert foglalkoztatott, azonban 2024-ben már csak 1763-at, az idei elbocsátások nyomán pedig 800 alá csökken a munkavállalói létszám. Tavaly februárban a részvényesek közgyűlése elutasította azt a javaslatot, hogy egy stratégiai befektető bevonásával javítsák a vállalat pénzügyi helyzetét.

Egyre sűrűbbek a leépítések Romániában

A Chimcomplex, a legnagyobb román vegyipari vállalat 1200 dolgozót bocsát el. Az elbocsátások a cég Bacauban és Ramnicu Valceában működő üzemeinek alkalmazottait érintik, és áprilistól kerül rájuk sor. Előbbiben tizenegyből egy, míg utóbbiban hétből két energiaigényes termelési részleget állítanak le.

A Chimcomplex arra hivatkozva hajtja végre a stratégiai átszervezést, hogy a jelenlegi energiaárak mellett, amelyek 300 százalékig terjedő mértékben magasabbak, mint Ázsiában, Észak-Amerikában, az arab országokban és Afrikában, a termelés nem kifizetődő.

Február 24-én a román kormány bemutatta a gazdaság élénkítését célzó programját. A Chimcomplex vezetősége azt követően döntött a kollektív elbocsátásról, hogy kiderült, a kormány tervéből hiányoznak az elektromos energia és a földgáz árának csökkentését célzó közvetlen intézkedések és az energiaigényes ágazatot támogató mechanizmusok.

