Jelentős leépítésre készül Románia legnagyobb vegyipari vállalata: a Chimcomplex 1200 munkavállalót bocsát el, miután a kormány gazdaságélénkítő csomagjában nem szerepelnek az energiaárak csökkentését célzó intézkedések. A döntés stratégiai átszervezés része, amelyet a cégvezetés szerint a tartósan magas energiaköltségek tettek elkerülhetetlenné.

Románia teljes sokkban: egyszerre 1200 embert rúg ki a legnagyobb vegyipari gyár, kiborult a kormányra – nem bírja már fizetni az energiát / Fotó: Facebook / Chimcomplex S.A. Borzesti

Az elbocsátások a vállalat Bacauban és Ramnicu Valceában működő üzemeit érintik, és áprilistól lépnek életbe. Bacauban a tizenegy energiaigényes termelési részlegből egyet, Ramnicu Valceában pedig hétből kettőt állítanak le. A lépés több mint ezer család megélhetésére lehet közvetlen hatással, miközben a cég jelenleg is több mint 1500 főt foglalkoztat.

A Chimcomplex vezetése két, az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében finanszírozott, összesen 150 millió euró (mintegy 58 milliárd forint) értékű beruházást is leállít. Ez egyben az uniós források elvesztését is jelenti. A vállalat ezzel párhuzamosan a kereskedelmi tevékenység erősítésére helyezi a hangsúlyt:

a jövőben évente 1,2 milliárd euró (mintegy 464 milliárd forint) értékben kíván vegyipari termékeket importálni olyan országokból, ahol kedvezőbb az energetikai környezet.

A cég indoklása szerint a romániai energiaárak akár 300 százalékkal is magasabbak, mint Ázsiában, Észak-Amerikában, az arab térségben vagy Afrikában, ami ellehetetleníti a versenyképes termelést. Ștefan Vuza többségi tulajdonos közlése szerint az elmúlt fél évben hétszer egyeztettek az államelnöki hivatal és a kormány képviselőivel, és dokumentumokkal támasztották alá, hogy az energiaigényes ágazatok – köztük a vegyipar és a kohászat – támogatás nélkül fenntarthatatlan helyzetbe kerülnek.

A Bolojan-kabinet február 24-én mutatta be gazdaságélénkítő programját, azonban a Chimcomplex értelmezése szerint abból hiányoznak az elektromos energia és a földgáz árának csökkentését célzó közvetlen lépések, valamint az energiaigényes iparágakat támogató mechanizmusok. A vállalat pénzügyi teljesítménye is romlott: a tavalyi 1,063 milliárd lejes árbevétel 29 százalékkal maradt el az előző évitől, az évet pedig 179 millió lejes veszteséggel zárta. A most bejelentett intézkedések így egy átfogó alkalmazkodási stratégia részét képezik a megváltozott gazdasági környezetben.